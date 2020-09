Nákaza se rozšířila na pouťové zábavě, která se konala v sobotu 29. srpna v sále hostince a zúčastnilo se jí kolem šedesáti lidí.

Krajská hygienická stanice (KHS) Plzeňského kraje k úternímu odpoledni zaznamenala přes dvě desítky nakažených. „Znamená to tedy, že KHS tam bude ještě tento týden občany hromadně testovat. Celou záležitost prošetřujeme a připravujeme potřebné kroky,“ sdělil ředitel KHS Přemysl Tomašuk.

Protože je nakažených vysoké procento, v obci už od pondělí platí přísnější protiepidemiologická opatření.

ROUŠKY A TESTOVÁNÍ

Podle místostarosty obce Ivana Krause by měla odběrová sanitka přijet ve čtvrtek odpoledne. „Přesný čas zatím neznáme. Žije zde 280 obyvatel, šedesát jich už bylo testováno, takže počítáme, že odběry by měly být provedeny u 220 lidí. Nikoho ale nemůžeme nutit, je to na bázi dobrovolnosti. Doufáme ale, že lidí přijde co nejvíce,“ řekl místostarosta a dodal, že lidé v obci musí nosit roušky, nesmí se pořádat žádné společenské akce a je uzavřená hospoda. „Hostinec jsme uzavřeli preventivně ještě před nařízením hygieny,“ uzavřel Kraus.

Novovesští zatím vystrašení nejsou. Vyčkávají na pokyny starosty a hygieny.

„Osobně jsem na zábavě nebyl. Informaci jsem se dozvěděl až teď v neděli z obecního rozhlasu a SMS zprávy, kterou nám úřad rozeslal. Stálo tam, že ten, kdo se zúčastnil pouťové zábavy, se má ozvat hygieně, která bude lidi testovat na koronavirus,“ sdělil Deníku jeden z obyvatel.

Kdo nákazu na zábavu zavlekl, místní netuší. „Mohl to být někdo z Nové Vsi, ale také klidně někdo přespolní. Na zábavy sem chodí i lidé z okolních vesnic. Těžko říct,“ dodal s tím, že na vsi je nyní liduprázdno. „Lidé moc nevycházejí, i my jsme raději doma. Zítra se vypravíme ven, vedení obce bude rozdávat dezinfekci. Pro každou chalupu půl litru,“ uzavřel občan.

ZAVŘENÁ NEMOCNICE

Kvůli výskytu koronaviru byla uzavřena také nedaleká Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. V pondělí o tom informoval její mluvčí Libor Panoš. „Od 8. září je s okamžitou platností uzavřen Centrální příjem a dočasně zastaven příjem pacientů. Současně je vyhlášen zákaz návštěv v celé nemocnici do odvolání,“ konstatoval Panoš.

Podle informací Deníku tam byla nákaza prokázánau čtyř zaměstnanců