Zavřená chirurgie i pobočka banky. Tak se ve Domažlicích projevuje nárůst pozitivních případů. Domažlicko má nejvíce nakažených lidí z celého kraje. Příhraniční okres předčil i západočeskou metropoli Plzeň a v pátek odpoledne tady evidovali už třicítku lidí s pozitivním testem.

Kde hledat příčinu? Podle šéfa krajské hygieny k tomuto trendu přispívají lidé dojíždějící za prací do Bavorska. „Na Domažlicku jsou skutečně velkým problémem pendleři, kvůli kterým počty nakažených rostou,“ míní ředitel krajské hygienické stanice Michal Bartoš.

Vláda pohyb pendlerů stopla ve čtvrtek. Jenže kvůli vládní výjimce mohou dále dojíždět ti, kteří pracují v německém zdravotnictví. „Nepodařilo se jim to zakázat. Právě lidé pracující ve zdravotnictví jsou přitom nejrizikovější,“ je přesvědčen Bartoš.

Jestli byl ale nárůst nakažených na Domažlicku jednorázový či bude vykazovat rostoucí trend není zatím jasné.

Od čtvrtka je v Domažlické nemocnici ale uzavřené chirurgické oddělení a kvůli nakažené zaměstnankyni museli zavřít také pobočku Raiffeisen banky.

„Bohužel je pravdou, že jedna z našich bankéřek na pobočce v Domažlicích byla pozitivně testována na onemocnění COVID-19. Průběh nemoci je u ní naštěstí mírný a je v domácím ošetřování,“ řekla hned na úvod tisková mluvčí Raiffeisenbanky Petra Kopecká s tím, že na pobočce již od samotného výskytu nemoci v celé republice se přijala zvýšená hygienická opatření. „Učinili jsme vše, co je v našich silách, abychom šíření zabránili,“ pokračovala Kopecká.

Bankéřka byla v práci naposledy 13. března. „Chovala se maximálně zodpovědně ke zdraví našich klientů. Ve chvíli, kdy měla podezření na výskyt nemoci u ní v rodině, nechala se okamžitě testovat a stáhla se do karantény. Pozitivní výsledky testu pak obdržela koncem minulého týdne,“ doplnila mluvčí.

Pobočka je v současné chvíli uzavřena a klienti, kteří přišli s bankéřkou do styku byli kontaktováni a informováni o nákaze. „Chtěli jsme to udělat sami a zároveň tak zajistit jejich souhlas s předáním kontaktů Krajské hygienické stanici, kterou jsme následně kontaktovali a předali jim spojení na klienty,“ uzavřela Kopecká.

Ostatní klienti si musí vystačit s mobilním a internetovým bankovnictvím. Jejich prostřednictvím mohou z domova zvládnout většinu bankovních činností.

Samotné město Domažlice žádné speciální opatření zatím nechystá.

„Zvýšit či zpřísnit opatření jako město moc dobře nemůžeme. Vše jde směrem z Plzeňského kraje. Co se týká počtu nakažených, od 20. března zde probíhá testování a testuje se velký počet lidí. Tedy i v té statistice se dostáváme tímto dopředu, ale neznamená to, že bychom tu nemocnost měli vyšší či nižší než v jiných okresech. Je to o tom, že se povedlo prokázat více případů oproti jiným okresům,“ okomentoval situaci domažlický starosta Zdeněk Novák.

Přijmout další opatření či ta stávající zpřísnit totiž není jen tak. Města či obce by musely žádat Plzeňský kraj. V rámci krizového zákona nemá starosta, potažmo rada či zastupitelstvo, možnost přijmout krizové opatření.