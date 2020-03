Do karantény nastoupili ve čtvrtek radní Plzeňského kraje a někteří další úředníci, protože u jednoho z členů rady se prokázalo onemocnění Covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru.

Ilustrační foto | Foto: KÚPK

"Mohu potvrdit, že člen Rady Plzeňského kraje je nakažený koronavirem. V karanténě jsou tedy členové rady a někteří úředníci, kteří s infikovanou osobou přišli do kontaktu," řekla Deníku mluvčí krajského úřadu Alena Marešová s tím, že lidé, kteří s nemocným přišli do kontaktu, se mají co nejdříve podrobit testům a do dvou dnů se dozvědí výsledky. "Chod krajského úřadu ale onemocnění a karantény zatím neohrozí. "Máme online porady, vše normálně funguje," dodala.