Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček v Plzni Daniel Doležal vytvořil kopii náhrobku malíře Josefa Šímy.

Absolvent školy a autor náhrobku Daniel Doležal. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Náhrobek nyní poputuje na hřbitov do Paříže, kde je Šíma pochován. "Jde o myšlenku mojí profesorky, paní Evy Bednářové, která se jednoho dne dozvěděla, že není jisté, v jakém stavu se náhrobek pana Šímy nachází. Rozhodli jsme se proto vytvořit jeho kopii a zaslat jí do Paříže," vysvětluje Doležal, který v současné době studuje Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. "Projekt se plánoval více než dva roky. Náhrobek jsem vyráběl posledních 14 dní. Je z blatenské žuly," dodává student. Josef Šíma (1891 - 1971) byl český malíř, který patřil k významným osobnostem evropského moderního malířství. Téměř padesát let pobýval v Paříži, i z tohoto důvodu je někdy považován za malíře francouzského.