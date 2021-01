Očkovací strategii v Plzeňském kraji bude koordinovat epidemiolog Petr Pazdiora, v pondělí o tom rozhodl krizový štáb Plzeňského kraje.

Petr Pazdiora. | Foto: Deník / Lenka Prokšová

V krajských nemocnicích by se mělo s vakcinací proti onemocnění covid-19 začít od 7. ledna. „První vakcíny dorazily do Fakultní nemocnice a tam se začalo očkovat již 31. prosince. Teď postupně začneme očkovat v našich nemocnicích a budou se přidávat další místa, kde vytvoříme vakcinační centra pro to, abychom mohli naočkovat co nejvíce lidí v našem kraji,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.