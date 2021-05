Armáda České republiky poskytne americkým jednotkám logistickou podporu. Průjezd konvojů bude koordinován ve spolupráci s policií, Vojenskou policií a ředitelstvím silnic a dálnic tak, aby konvoje nijak neomezovaly běžný silniční provoz. Přesuny konvojů jsou plánovány v pozdních večerních až brzkých ranních hodinách (od 19. hodiny do 6. hodiny).

Americké jednotky budou rozděleny do tří konvojů po třech až čtyřech skupinách s 10 až 20 vozidly v každé skupině. Každý konvoj na území stráví na území Česka maximálně 48 hodin a bude přejíždět s denním odstupem. Skupiny vozidel budou mít mezi s sebou hodinové rozestupy tak, aby bylo zajištěno minimální narušení plynulosti provozu.

Z Rozvadova pojedou po D5

Konvoje vjedou do České republiky přes hraniční přechod Rozvadov a po dálnici D5 pojedou na odpočinkové stanoviště Ostrov u Stříbra, kde si jednotky odpočinou a úpraví rozestupy mezi skupinami. Odtud pak skupiny vozidel vyrazí po D5 na Pražský okruh a pak po dálnici D1 na silnici 1. třídy I/38 do Rančířova. Vojáci přespí v posádce Rančířov, kde pro tyto účely postavili čeští vojáci stanové městečko. Další den pak konvoje pokračují směr Jihlava po silnici I/38 na D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod Břeclav. Stejná trasa je plánována i pro návrat jednotek zpět ze cvičení v polovině června.

Americké jednotky budou dodržovat veškerá platná nařízení a omezení vydaná v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice. Vojáci budou před překročením hranic testováni, většina jich je však již proti koronaviru očkována. Konvoje budou mít vlastní zdravotníky a na hranicích a v Rančířově jim bude k dispozici český zdravotnický personál. Byla přijata také veterinární opatření proti šíření afrického moru prasat, který se momentálně vyskytuje v Maďarsku.

Česká armáda zajistí logistickou podporu

Přejezdy amerických jednotek přes Českou republiku na cvičení NATO Defender Europe se konají pravidelně od roku 2015. Cvičení má demonstrovat připravenost, soudržnost a odhodlání členských států Aliance k zajištění bezpečnosti Euroatlantického prostoru. Vloni bylo cvičení zrušeno a přesun se tak nekonal.

Cvičení Saber Guardian 2021 má prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států. Účastní se ho téměř 13,5 tisíce vojáků z 16 různých zemí. Armáda České republiky se cvičení účastní jako tranzitní země logistickou podporu. Pro projíždějící jednotky postaví stanový tábor, zabezpečí tankování techniky a doprovodnou logistiku a zdravotnickou službu.