Dalším hostem pravidelného podcastu Deníku Ze západu byl jezdec rallye Václav Pech, který mluvil o ambicích do nové sezony, ale i o tom, jaký je řidič v civilním životě. Vysvětlil také, proč závodí i nadále s vozem Ford Focus WRC a jak roste konkurence.

Automobilový závodník Václav Pech o svém tátovi, závodech a důležitosti špionů | Video: Antonín Hříbal

Mezi favority Rallye Šumava Klatovy, která o víkendu odstartuje seriál mistrovství ČR, bude i letos patři obhájce prvenství Václav Pech, přestože i on potvrdil, že konkurence se letos v Klatovech sejde opravdu obrovská. „Všichni doufáme, že jsme připraveni dobře. Auto jsme měli rozebrané do šroubku. Myslím si, že i já s Petrem (spolujezdec Uhel, pozn. aut.) jsme na sobě zapracovali,“ usmál se Václav Pech hned v úvodu podcastu Deníku Ze západu.

Automobilový závodník Václav Pech o svém tátovi, závodech a důležitosti špionůZdroj: Deník/Antonín Hříbal

Mluvil také o tom, že ho těší, že domácí šampionát začíná právě jeho domovskou rallye. "Samozřejmě je to příjemné, ale zároveň trochu zavazující. Podporu tady cítíme na každém kroku a to se chcete i víc předvést, z toho plynou nějaké chybičky. Ale jsem samozřejmě rád, že se to rozběhne v Klatovech." prohlásil navzdory tomu, že se letos nepojede divácky atraktivní Klatovský (Čínovský okruh).

"Mrzí mě to, určitá nostalgie tam je, protože léta Šumavě patří. On ten okruh sice není nijak zvlášť technicky náročný, ale sešly se tam vždy obrovské davy fanoušků. Hlavně u startu a na té slavné špici. Byla povinnost to tam hezky projet a ukázat lidem nějaký smyk. Ale nedá se nic dělat, nejde to, jsem zvědavý, jaké to bude, až z klatovského náměstí zamíříme jinam," říkal Pech, který opět usedne do vozu Ford Focus WRC.

Ale ambice má stále ty nejvyšší. "Letos bude větší konkurence, přibyla spousta mladých kluků, kteří si pořídili ty nejrychlejší auta, co teď můžou mít. My se samozřejmě budeme snažit být v jednotlivých závodech co nejvýš. Pokud možno vyhrát," dodal 47letý závodník.

V podcastu se dozvíte, proč jede ve stejném autě jako loni, o tom, jak se zvýšila konkurence a Václav Pech prozradil i další věci ze závodních tratí i soukromého života.