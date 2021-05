Spustí se také registrace na oblíbené výlety do divočiny s průvodci, na splouvání Teplé Vltavy a na třicet speciálních komentovaných vycházek.

Už o tomto víkendu mohou lidé navštívit venkovní prostory návštěvnických center Srní a Kvilda s výběhy vlků, rysů a jelenů. „Podmínkou je však dodržování všech nařízených hygienických podmínek, tedy používání respirátorů nebo roušek a dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů,“ upozornila vedoucí návštěvnických středisek NP Šumava Adéla Kršňáková. „Regulujeme také počet osob, které se budou pohybovat ve venkovních výbězích. Bude tedy omezená kapacita parkovišť a obsluha obou návštěvnických center bude kontrolovat pohyb lidí ve výbězích. V případě, že bude poptávka převyšovat povolené počty návštěvníků, nebo pokud nebudou dodržována hygienická nařízení, budeme muset přistoupit k uzavření výběhů. Věřím ale, že návštěvníci budou ukáznění a nic takového nebudeme muset řešit. Zároveň prosím o shovívavost v případě naplněnosti parkoviště,“ dodala Kršňáková.

Komentované vycházky do jeleního výběhu v návštěvnickém centru Kvilda se stále konat nemohou. Návštěvníci tak mohou jeleny pozorovat ze dvou vyhlídek.

Po víkendu, od pondělí 10. května, budou zpřístupněny i vnitřní prostory návštěvnických center a informačních středisek Kašperské Hory, Kvilda a Stožec za podmínky dodržování hygienických opatření. Zpřístupnění malého návštěvnického centra Soví voliéry v Borových Ladech je plánováno na 1. června v případě, že to povolí epidemiologická situace a aktuálně platné hygienické podmínky.

Sezónní informační centra Idina Pila a Svinná Lada budou v provozu od června o víkendech a od července každý den. Rozhledna Poledník prochází rozsáhlou rekonstrukcí a měla by být zpřístupněna v srpnu letošního roku.

Speciální vycházky

Svoje letošní výročí oslaví šumavský park i jednou novinkou. V pondělí 10. května bude spuštěna registrace na 30 komentovaných vycházek v rámci speciálního programu k výročí třiceti let Národního parku Šumava. „Oslovili jsme třicet zajímavých osobností, které k Šumavě mají co říci. Jsou mezi nimi odborníci na přírodu, kteří provádí výzkum v národním parku, i dlouholetí zaměstnanci Správy NP a v neposlední řadě i zkušení průvodci z řad místních obyvatel. Témata budou velmi pestrá a půjde o několikahodinový doprovod s výkladem až po celodenní túru do šumavské divočiny. Vybírat si mohou návštěvníci jak podle zaměření doprovodu, tak dle oblasti, neboť od června do října se budou konat tyto doprovody v různých koutech národního parku,“ představil speciální program Josef Štemberk ze Správy Národního parku Šumava. Podle zjištění Deníku budou provádět např. Emil Kintzl, známý i ze seriálu Policie Modrava, dále ředitel NP Šumava Pavel Hubený, jeho mluvčí Jan Dvořák, zoolog Jan Mokrý a další. „Tento program je zdarma, omezený je pouze počtem míst, na které bude probíhat registrace. Nejčastěji půjde skupiny od 15 do 20 osob na jednu vycházku,“ uvedl mluvčí Dvořák.

Za ledovcem

O týden později, 17. května, se budou moci zájemci přihlásit na jeden z nejúspěšnějších programů NP Šumava – Průvodci divočinou. „Letos je připraveno 115 vycházek po 32 různých trasách pro více než 1200 zájemců. Nebudou chybět výpravy na Modravské Pláně, kolem řeky Křemelné, a také dvoudenní výpravy po české straně Šumavy i do Bavorského lesa, pokud to tedy bude možné,“ vyjmenoval Štemberk. „Jako každý rok, i letos jsme připravili novinkové trasy. Ta první nese název „Po stopách šumavského ledovce“ a budeme v členitém terénu objevovat život na moréně i v okolí ledovcových jezer v Královském hvozdu. Druhá novinka zavede zájemce do méně známé jižnější části národního parku a sice z Polky vyrazíme „Kolem Žďárecké slati“. Tak se výprava přímo jmenuje a bude toho na trase mnohem více z přírody i historie území mezi Knížecími Pláněmi a Strážným,“ doplnil Vladimír Dvořák ze Správy NP Šumava.

Tento program je zpoplatněný, a to v rozmezí od 450 Kč za kratší trasy až po 1400 Kč za dvoudenní výpravy s průvodci.

Třetí registrační systém, který využívají vodáci pro splouvání Teplé Vltavy v úseku od Soumarského mostu do Pěkné, se rozběhne 20. května. Splouvat se začne 1. června. „Musí nám to však umožnit hygienická opatření, to znamená, že se venku bude moci setkávat nejméně patnáct lidí a dokončení registrace bude možné v otevřeném informačním středisku na Soumarském mostě. Samozřejmostí je pak dostatečná hladina vody,“ uzavřel Vladimír Dvořák.