S podobou nové vyhlášky však nesouhlasí někteří opoziční zastupitelé, kteří upozorňují, že je příliš plošná. „Nedovedu si představit, že každý občan bude vždy vědět, že se nachází v území, kde nemůže alkohol požít. Měly by být nejprve stanovené dvě, tři ulice a po roce by se to vyhodnotilo. Problém je také s obtížnou vymahatelností vyhlášky v případě, kdy dotyčný bude alkohol požívat v lahvi zabalené v papíře,“ oponoval na pondělním zastupitelstvu Pirát Daniel Kůs, který navrhl stažení bodu a jeho následnou úpravu. Výhrady k vyhlášce měl také Pirát Pavel Bosák, slovanský zastupitel Petr Náhlík (KDU-ČSL) nebo starosta ÚMO 2 Lumír Aschenbrenner (ODS).

Připomínky měl i zastupitel Jan Řehula (ODS). „Je třeba zvážit pro a proti. Osobně mi nesedí mít bezalkoholovou zónu podél Radbuzy. Jak se bude řešit, když si někdo bude chtít dát na procházce pivo?,“ ptal se Řehula. „Vyhláška může dopadnout spíše na ty slušnější občany, než na ty, proti kterým je mířena. Ti neslušnější se prostě přesunou na jiné místo. A při odebírání alkoholu může docházet ke konfliktům. Pokud se kdokoliv chová tak, že porušuje veřejný pořádek, může a má proti němu být ze strany městské policie zakročeno již nyní a není zapotřebí přijímat další vyhlášku,“ řekl Aschenbrenner. „Jaké právo má městský policista, když budu mít například rum v batohu? Může mě hned prohledat na místě? Obávám se, že tu budeme mít situaci jako v pohádce Pyšná princezna, kdy nám lidé budou vybíhat za hranice, kde je v tomto případě povoleno pít,“ uvedl zastupitel Bosák.

Podle velitele Městské policie Plzeň Petra Vlka strážníci nebudou kontrolovat obsah batohů, aby zjistili, zda člověk pil alkohol. „Pokud někdo požije alkoholický nápoj, je to na něm obvykle vidět. Tito lidé se nějak projevují. Strážníci jsou natolik schopní, aby to rozlišili. Vypracujeme metodický pokyn s různými příklady a strážníci budou proškoleni k tomu, jak mají postupovat," řekl Vlk. Jak dodal radní Zrzavecký, občané budou informováni o tom, kde se smí a nesmí pít například pomocí informační kampaně. „Strážník sám vyhodnotí a rozhodne, jak je daný skutek vážný. Se slušnými lidmi se to ale dá obvykle řešit domluvou. Není to o tom, že bychom od prvního dne dávali pokuty. Počítáme s tím, že budoucí zastupitelstvo po roce vyhodnotí, jak vyhláška funguje,“ řekl Zrzavecký, podle kterého vyhláška nesměřuje primárně proti bezdomovcům. „Problém se netýká pouze lidí bez domova. Stalo se, že některé ubytovny zakázaly požívání alkoholu. Lidé z nich se pak přesunuli do ulic, byli to většinou cizinci," dodal Zrzavecký.

Podle náměstka Davida Šloufa (ODS) bude mít město na webu vyvěšenou mapku s místy, kde je pití alkoholu zakázáno. „I lidé bez domova mají chytré telefony a má je každý z nás. Město bude mít na webu vyvěšenou mapu s bezalkoholovými zónami, takže jejich nalezení bude snadné. Městský policista má od domluvy po odebrání alkoholu a řešení to pokutou několik možností. Jsem si jistý, že si bude každý strážník vždy schopen správně poradit," řekl Šlouf.

Vedle vybraných lokalit má nová vyhláška zamezit konzumaci alkoholických nápojů také v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení, dále pak v prostoru nástupišť a nástupních ostrůvků veřejné hromadné dopravy.

Vyhláška také počítá s několika výjimkami. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna, prostory zahrádek a předzahrádek, které jsou součástí provozoven stravovacích služeb (restaurace, hospody, kavárny a bary), konzumaci alkoholických nápojů při pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí a trhů a případné konání oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu v nejvyšší republikové soutěži některým z plzeňských sportovních klubů či oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu národního sportovního týmu.