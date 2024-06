Kola, koloběžky, elektrokola a další vozítka na vlastní pohon. Čtyřicítka uživatelů těchto dopravních prostředků odstartovala ve středu krátce po 17. hodině z místa z náměstí Republiky na demonstrační cyklojízdu Plzní.

Plzní projela čtyřicítka cyklistů. | Video: Pavel Bouda

„Bohužel se stále setkáváme s tím, že politici, političky, úředníci a úřednice zastávají určité cyklomýty, které brání tomu, aby se podmínky pro cyklisty v Plzni zlepšovaly. Chceme připomenout, že kolo je plnohodnotný dopravní prostředek a v Plzni tomu tak na leckterých místech není,“ říká Dominika Lenthárová, spoluorganizátorka jízdy a členka spolku Plzeň na kole.

O přízeň voličů se porvou ostřílení politici, zachránkyně koní i dělnice

Trasu letošní cyklojízdy naplánovali organizátoři Rooseveltovou ulicí, přes kruhový objezd na Karlovarské k obchodnímu centru Plaza a dále podél škodovácké zdi až k železniční trati, aby se pak trasa stočila zpět do centra přejezdem Klatovské třídy a skončila průjezdem Smetanových sadů v kavárně Družba v Riegerově ulici.

„Samotnou jízdu mezi náměstím a Družbou necháváme na jednotlivých účastnících a účastnicích. Jedeme v běžném provozu po silnici či cyklostezkách každý a každá sami za sebe a podle pravidel silničního provozu. Ostatně může být lepší způsob, jak lépe upozornit na to, že kolo je běžný dopravní prostředek, než že se účastníci zařadí do běžného provozu?“ vysvětluje spoluorganizátor cyklojízdy Jan Lüftner.

Zdroj: Pavel Bouda

Téměř šest kilometrů dlouhá trasa z místa srazu u Andělíčka plzeňskými ulicemi byla záměrně vedena po místech, která už jsou pro cyklisty přívětivější, ale i po těch, která ještě potřebují zlepšit. Na řadu z nich upozorňuje například i tzv. Mapa cyklo-problémů a cyklo-pastí.

„Tu my používáme jako spolek Plzeň na kole hlavně při vyjednávání s úředníky a politiky, a snažíme se tak upozorňovat na problémová místa a tlačit na jejich odstranění. Doplňovat ji ale může každý, kdo na nějaký problém narazí a sloužit může i jako návod pro samotné cyklisty při plánování cyklotras, kde a čemu se mají vyhnout,“ dodává Lenthárová.

Cyklojízda letos pomyslně uzavřela květnovou výzvu Do práce na kole, pěšky či poklusem, která je určena pro jednotlivce i zaměstnance z celého Česka. Jejím cílem je motivovat k udržitelným cestám do práce a celkově po městě co nejvíce lidí, kteří se po celý měsíc snaží co nejpravidelněji jezdit do práce na kole, koloběžce, chodit pěšky či běhat. V Plzni se jí účastní téměř 1 400 lidí z desítek firem a organizací.