Kokedamí mámy pečují o létající rostliny v mechu

Plzeň - Kamarádky Nicole Dejmková a Evelína Vaněčková se zamilovaly do kokedam. Protože to byla láska na první pohled, začaly rostliny, svázané tradičním japonským způsobem do mechové koule, vyrábět.

Silná citová vazba je znát také z názvu společného projektu. Říkají si totiž Kokedamí mámy. Důvod je jasný. O každou květinu se starají skoro jako o vlastní děti. „Jsou to taková naše miminka, o která pečujeme. Pravda, je to trochu infantilní,“ přiznávají obě s úsměvem. Když svá „novorozeňata“ předávají dalším „rodičům“, přikládají do balení letáček, jak je správně zaopatřit. O design a veškerou propagaci se stará Nicole, jež se koneckonců designem živí. Kokedamy pak vytvářejí dohromady. A užijí si přitom i spoustu legrace. Protože jsou spolubydlící, večery vypadají následovně: Když Nicole přijde ze zaměstnání a Evelína ze školy, sejdou se v pokoji a pracují. „Většinou se do toho tak zabereme, že skončíme v noci. Je to hlavně relaxace. I když v poslední době už toho máme tolik, že se musíme docela ohánět,“ uvedla pětadvacetiletá Nicole. NEVINNÉ SETKÁNÍ Setkání s tradiční japonskou úpravou rostlin bylo zpočátku docela nevinné. „Přála jsem si kokedamu k Vánocům. Pak mě napadlo si jednu zkusit vyrobit. Našla jsem si návod na internetu a zjistila, že to není zas tak složité,“ vypráví Nicole. Se svým výtvorem se pochlubila kamarádkám, mimo jiné stejně staré studentce malby Evelíně. To už chyběl jenom krůček ke společnému dílu. „Zjistily jsme, že známým se nápad líbí, a tak si u nás začali první kousky objednávat,“ vrací se Evelína o pár měsíců zpátky. ČTĚTE TAKÉ: Hledají se mistři mezi řemeslníky Výrobě originální květinové výzdoby předchází nákup rostlin (kromě sukulentů používá dvojice například fíkusy, citrusovníky, palmy či vřesy), substrátu a zeminy. „Nejnáročnější je rozhodně sehnat mech. Měl by se brát ze skal, ne z lesa, kde se sbíráním naruší porost. S přítelem lezeme na skály, takže přibereme Nicole a z výletu si pak odvážíme potřebnou várku,“ popsala Evelína. Před zimou si však musejí udělat pořádnou zásobu. „Nicolin táta i moji rodiče slíbili, že mech můžeme uskladnit na půdě. A oni tam budou chodit mech kropit, aby neuschnul,“ doplnila. Blízcí je v projektu podporují a patří mezi pravidelné odběratele. Zákazníků v poslední době rychle přibývá. Roli přitom hraje jednak netradičnost myšlenky rostliny bývají často zavěšené v prostoru jednak nenáročná péče, kterou je nutné vynaložit. Jaké má dvojice plány do budoucna? „Toužily bychom se výrobou živit. Teď jsme dostaly nabídky udělat v interiéru stěnu z kokedam, což je směr, který by nás lákal,“ uzavřely shodně.

Autor: Klára Mrázová