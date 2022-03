„Kromě nahlédnutí do často nelehkého života mladých influencerů by měl snímek sloužit i jako specifický manuál pro rodiče. Ukazuje, jak mají ochránit své děti před negativním vlivem sociálních sítí. Vztah protagonistů s jejich vlastními rodiči bude tvořit výraznou část filmu. Chtěli jsme tak přispět i jakousi reflexí ve vnímání sociálních sítí starší generací a vztahu dnešních dětí a rodičů obecně,“ uvedl Bartovský, který byl v minulosti za svůj snímek o domácím násilí páchaném na ženách oceněn i v zámoří. Tvůrčí tým kromě Bartovského tvoří studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Ve snímku se kromě Martina Creepa představí i jeho přítelkyně, fotografka Diviška Stefflová, která s ním často tvoří videa. Dále Naty Hrychová, která se proslavila již ve svých devíti letech přezpívanými covery známých písní. Její hit Holky sobě s Berenikou Kohoutovou má na YouTube přes 1,1 milionu zhlédnutí. Poslední osobností je Lukáš Fritcher, známý pod přezdívkou Lukefry. Tento influencer, bavič a moderátor patří k úplně první generaci youtuberů v Čechách a na Slovensku.

Dokumentární film se natáčel kromě Prahy a jejího okolí i v Plzni. Kromě centra města zavítali filmaři také do nedalekého Červeného Hrádku. Film I Am Influencer by měl být dokončen v průběhu jara letošního roku. Tvůrci mají cíl nabídnout jej také do TV distribuce.