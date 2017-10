Kočičí kavárna zve na jídlo, pití i předení

Plzeň – V novém plzeňském podniku žije šest koček z útulku.

Majitelka Kočičí kavárny Jana Augustinová s jedním z jejích obyvatel Jonášem. Ještě ve středu v kavárně pracovali řemeslníci, zítra už otevře. „Děkuji panu Jančovičovi a jeho partě, že jsme to stihli,“ říká vděčně.Foto: Deník / Korelus Pavel

Kočičí kavárna, to je podnik, ve kterém nikdy nemáte nouzi o společnost. Akorát že ta společnost nemusí být nutně lidská. Sedíte nad kávou a zákuskem a k nohám vám přijde nebo na stolek vyskočí zvědavá kočka, která chce pozornost a když je jí dobře, spokojeně přede.

Takové kavárny už fungují v Praze nebo Brně a Jana Augustinová v sobotu jednu otevře v centru Plzně.

Ještě asi před rokem by ji to ale vůbec nenapadlo. „Ani jsem nevěděla, že takové kavárny existují, ale kamarádka mi vyprávěla, že její dcera v Praze v Karlíně do jedné chodí. Já jsem si asi půl roku předtím pořídila kočičku, takže jsem začala přemýšlet, že by to mohlo být to, co bych chtěla dělat. Jela jsem se podívat do Karlína, kde mě kavárna nadchla, a už jsem začala v Plzni shánět nějaké prostory,“ vzpomíná žena, která měla při hledání místa podmínku: Musí být bezbariérové, což se nakonec podařilo. „Moje dcera je vozíčkářka a do kavárny pro ni i pro všechny ostatní povede nájezd, to bych jí nemohla udělat,“ pokračuje Jana Augustinová.

Kavárnicí se stala po letech, kdy pracovala s nábytkem. Byl to prý vždycky její sen. Šestici koček, jež budou zákazníci potkávat, zachránila z plzeňského útulku. „Původně jsme chtěli kavárnu otevřít už před měsícem, ale museli jsme ještě počkat. Takže jsem všechny kočky měla doma. Ta moje to sice špatně snáší a uleví se jí, ale mně se po nich bude stýskat,“ usmívá se Plzeňanka.

Kočky budou mít v kavárně svoji místnost s pelíšky, kam mohou odejít, když je lidé omrzí.

Dění mohou také pozorovat z umělého stromu v jednom rohu poblíž baru. Do Kočičí kavárny v sousedství bývalého kina Hvězda se kromě nich vejde 24 lidí. Kromě běžného kavárenského sortimentu si budou moci objednat také raw a bezlepkové dorty. „Nebudeme mít Coca-Colu a podobně, jen domácí limonády. Chceme jít tou zdravou cestou. Přijít k nám ale mohou také milovníci piva, protože pivovar Purkmistr pro nás vaří speciální světlý i polotmavý ležák Divoká kočka,“ zve Jana Augustinová.