„Už v roce 2015 jsme jako první město v ČR schválili Koncepci sociálního a dostupného bydlení. Díky tomu jsme dodneška poskytli 1173 nových bytů pro především mladé rodiny, samoživitelky, anebo seniory. V září dokončíme projekt výstavby dostupného bydlení v Zátiší, kde vzniká dalších 180 nových bytů. Tím však zdaleka nekončíme. Máme vytipovaných osm lokalit ve vlastnictví města, například oblast Pod Záhorskem, Světovar, ulice Boettingerova, U Dráhy a další, kde postavíme v následujících několika letech dalších 400 dostupných bytů. To není planý slib, ale jasný fakt. V dnešní době se více než v minulosti ukazuje, jak důležitá je skutečnost, že město je vlastníkem, nebo majoritním vlastníkem, poskytovatelů základních komodit, jako je voda, teplo a veřejná doprava. Plzeňanům chceme zajistit spolehlivost a dostupnost služeb tak, abychom nezvedali ceny. Na obyvatelích nechceme vydělávat, tak by se obce neměly chovat. Proto budeme usilovat o to, aby tyto služby byly co nejvíce dostupné a cenově férové, protože v dobrých i horších časech, které jsou nyní před námi, v Plzni držíme spolu. Nechci populisticky slibovat nějaké vzdušné zámky, ale chci zdůraznit to, co v této nelehké době udělat můžeme a co už vlastně děláme,“ přiblížil své priority kandidát na primátora a současný náměstek primátora pro ekonomiku David Šlouf (ODS).

Koalice SPOLU představila kandidátku také pro plzeňské obvody. V obvodu Plzeň 1 ji povede jeho současná starostka Helena Řežábová (ODS), lídryní za TOP 09 bude místostarostka Ilona Jehličková a lídrem za KDU-ČSL bude předseda obvodního finančního výboru Štěpán Krňoul.

V Městském obvodu Plzeň 2 – Slovany bude post starosty obhajovat Lumír Aschenbrenner (ODS), lídrem za TOP 09 bude současný místostarosta Jan Fluxa a lídrem za KDU-ČSL ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

Na starostu centrálního obvodu bude kandidovat jeho současný místostarosta Petr Baloun (ODS), lídrem za TOP 09 bude místostarosta Ondřej Ženíšek a lídryní KDU-ČSL předsedkyně osadního výboru Valcha Libuše Hubáčková.

Na Doubravce povede kandidátku místostarosta Zdeněk Mádr (ODS), lídrem TOP 09 bude současný radní obvodu Václav Lacyk a za KDU-ČSL pak úřednice Helena Regnerová.

Na starosty menších plzeňských obvodů budou za koalici SPOLU kandidovat v obvodu Plzeň 5 – Křimice: místopředseda Českého rybářského svazu v Křimicích a řidič autobusu Pavel Novotný (bezpp.), v obvodu Plzeň 7-Radčice: starosta Radčic a lékař Rolando Arias (bezpp.), v obvodu Plzeň 8 - Černice: zastupitel obvodu a lékař Martin Štěpán (TOP 09), v obvodu Plzeň 9 – Malesice: administrativní pracovnice z Dolního Vlkýše Markéta Frydrýnová (bezpp.) a v obvodu Plzeň 10 – Lhota: starostka obvodu Zdena Hončarová (ODS).

Mezi klíčové priority koalice SPOLU v Plzni budou patřit především dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory, zachování levných energií, fungující doprava, zelenější a čistší město. Stranou našeho programu nezůstane ani školství a péče o seniory. Proto koalice SPOLU bude dál stavět nové mateřské školy a domovy pro seniory.

„V Plzni žiji od narození, a vychovávám zde se ženou našeho syna. Proto mi záleží na tom, v jakém prostředí bude on a jeho vrstevníci vyrůstat. Z pozice náměstka primátora jsem měl v tomto volebním období možnost ovlivnit to, jak bude v budoucnu vypadat plzeňská doprava, podařilo se zásadním způsobem posunout výstavbu západního obchvatu, postavit tramvajovou trať na Borská pole, vybudovat nová záchytná parkoviště, ale také začít se stavbou tzv. zelených střech a dalších „zelených“ ploch jako je například nový park Podzemník na Košutce či renovace stávajících parků – Lochotínského parku či parku za Plazou. Kromě fungující dopravy a zelenějšího města mou jasnou prioritou také nadále zůstává dobré hospodaření s dešťovou vodou včetně řešení situace vysychajících Boleveckých rybníků,“ říká Michal Vozobule, lídr za TOP 09 a náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí.

„Naše politika začíná u člověka a chceme řešit reálné problémy lidí tam, kde žijí. Jsme hrdí na naše město Plzeň a chceme, aby se v něm žilo dobře každému bez ohledu na věkovou či sociální skupinu. SPOLU máme připravený program pro každou generaci. Pro rodiče s dětmi plánujeme výstavbu nových mateřských škol a rozšíření stávajících kapacit, myslíme ale i na starší generace, a proto plánujeme výstavbu domu pro seniory,“ dodává lídr za KDU-ČSL Štěpán Krňoul.

Do Senátu ve volebním obvodu č. 7, který zahrnuje plzeňský obvod Slovany, jižní Plzeňsko a severní část Klatovska, bude kandidovat za koalici SPOLU starosta Přeštic Karel Naxera (TOP 09).

„Náš senátní obvod zahrnuje kromě plzeňského obvodu Slovany několik menších měst a velké množství malých obcí. Potřeby obyvatel se v každé obci a městě liší, ale zároveň mají řadu problémů společných. To, co je potřeba efektivně a citlivě řešit, je především doprava. V některých obcích na hlavních tazích je situace bez obchvatů neúnosná. Chceme-li, aby náš kraj obstál nejen ekonomicky, ale aby v něm byla dostupná zdravotní péče i školy v dojezdové vzdálenosti pro všechny občany, je nezbytné, aby měl kraj spolehlivou a moderní dopravní infrastrukturu. Pozornost chci věnovat také péči o krásnou přírodu, řeky a lesy, které nejen na Plzni – jihu a Horažďovicku máme. Za zásadní považuji zavádění opatření pro zadržování vody v krajině a udržitelného odpadového hospodářství. Chtěl bych se zaměřit i na problematiku rostoucích cen energií. V těchto oblastech jsem za osm let ve vedení města získal mnoho zkušeností, které bych rád zúročil i v Senátu,“ říká Naxera.