Koalice SPOLU ve čtvrtek v Plzni představila, jak pomoci dopravní situaci v Plzeňském kraji.

Tisková konference koalice SPOLU v Plzni. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

Region je podle zástupců koalice specifický tím, že je tvořený jedním velkoměstem a velkým počtem malých obcí, což klade velké nároky na dopravní infrastrukturu. Uskupení proto požaduje urychlení dostavby obchvatů měst a obcí na silnicích první a druhé třídy, které jsou zatížené velkým množstvím tranzitní dopravy. Dalším specifikem je podle koalice také geografická poloha regionu, jenž hraničí s Německem. Jak uvedl plzeňský primátor Martin Baxa Plzeňský kraj usiluje o to, aby se dostal do státního plánu staveb vysokorychlostních železnic, konkrétně z Prahy přes Plzeň na Norimberk a Mnichov. Kraj, poslanci a města chtějí v této souvislosti začít jednat s dotčenými státními orgány, aby byla Plzeň zařazena do systému vysokorychlostních železnic (VRT).