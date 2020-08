Volební kampaň do krajských voleb v pátek v Plzni odstartovala koalice stran ODS a TOP 09. Ta má několik hlavních priorit – udržitelné krajské zdravotnictví, dopravu a životní prostředí. Lídrem kandidátky je poslankyně a bývalá rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová.

Lídr kandidátky Ilona Mauritzová odhaluje společně s kandidátem za TOP 09 Richardem Piknerem volební spot. | Foto: Deník / Barbora Hájková

Podle ní lze obecně říci, že všechny kraje v republice jsou v oblasti zdravotnictví ve velmi složité situaci a koalice ODS a TOP 09 chce v Plzeňském kraji tento problém vyřešit. „Je to systémová chyba. Kraje mají poskytnout lidem zdravotní péči a tu také poskytují a mají na ni mít dostatek finančních prostředků od pojišťoven. Právě pojišťovny by měly být ty, které ručí za dostupnost a poskytnutí péče. Ovšem v našich krajských nemocnicích za ni zaplaceno není,“ popsala Mauritzová s tím, že se koalice domluvila a pokud by ve volbách zvítězila, její prvním krokem bude vytvoření jasné koncepce krajského zdravotnictví. „Budeme vědět, jakou péči a ve kterých oblastech budeme poskytovat a pro tento koncept získáme pojišťovny, které by nám péči platily a tím bychom snížili velký nedostatek financí, který v současné době v našich nemocnicích máme,“ vysvětlila lídryně.