Obsluha stroje (lis, rovnačka, SP linka, štancl, disco) Společnost FUTURA AM s.r.o. hledá šikovné zaměstnance do kovovýroby v Plzni na Borských polích (Nová hospoda) . Hledáme obsluhu lisu, rovnačky, stroje profi swah, disco, štanclu a obsluhu SP linky. Náplň práce: nastavení a programování stroje, obsluha celé linky, vyměňa nástrojů, práce s jeřábem, plnění norem, dodržování kvality, připrava materiálu. Požadujeme manuální zručnost a fyzickou zdatnost, ochotu učit se novým věcem, zdravotní stav vyhovující dané pracovní pozici. Nabízíme práci v české, stabilní společnosti s tradicí od roku 2008 a perspektivou do budoucnosti, každoroční navyšování mezd, příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu, 25 dní dovolené, pravidelné měsíční prémie, možnost karierního růstu, práci na hlavní pracovní poměr s jistotou stabilní a dlouhodobé spolupráce, možnost zajištění ubytování, proplacení lékařské prohlídky, možnost zajištění pojistky proti odpovědnosti za způsobenou škodu u uživatele, pro nové zaměstnance poskytujeme týdenní zálohy, mzdy vyplácíme na účet, možnost i na dobírku (v hotovosti), veškeré pracovní pomůcky a pracovní oblečení zapůjčujeme našim zaměstnancům ZDARMA. Zaměstnanecké výhody: Pravidelné měsíční prémie, příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu, 25 dní dovolené, možnost karierního růstu, zajištěné ubytování, týdenní zálohy, mzda na účet nebo na dobírku, ZDARMA školení a školící materiály Kontakt: Telefonicky: Po - Pá od 9:00 do 15:00 hod (na osobní pohovor je důležité se předem telefonicky objednat) e-mailem: nabory@futuraam.cz, nebo přes on-line registrační formulář, který je na www.futuraam.cz na úvodní straně webu. Osobní registrace děláme s uchazeči o zaměstnání v pracovní dny Pondělí - Pátek, v 10:00 hod a v 11:00 hod. Na osobní registraci je důležité se předem objednat, dostavit se na dohodnutý termín a mít s sebou tyto dokumenty: osobní doklad (O.P.nebo pas), kartičku pojištěnce, potvrzení o zaměstnání (ZL), dosažené vzdělání, certifikáty (zkoušky), zbylé dokumenty bychom dle pracovní pozice upřesnili. Najdete nás na adrese FUTURA AM s.r.o., Nádražní 436/24, 301 00 Plzeň, (naproti Okresnímu soudu u hlavního vlakového nádraží) 37 652 Kč

