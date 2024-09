Zlatý středník již 22 let oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média. Odborné poroty složené z odborníků na komunikaci i novinářů udělily letos ocenění celkem ve 34 kategoriích. Vítězové si převzali ceny na slavnostním galavečeru v pražském Empire Hall ve Slovanském domě. Jeho vrcholem bylo předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru, a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura a nově také Měření efektivity.

Cenu Grand Prix Talent letošního Zlatého středníku obdržel Milan Říský z Plzně. „Bývalý novinář, uznávaný fotograf a především vedoucí oddělení PR a marketingu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje boří nejen zažitá klišé o knihovnících a knihomolech, ale zejména mění pohled na to, která témata patří do komunikace knihoven. Stojí za projektem true crime cyklu Plzeňské zločiny, který pravidelně plnil studijní halu knihovny. Známé místní kriminální případy představovali veřejnosti dva kriminalisté, kteří poutavým způsobem přibližovali svou každodenní práci,“ zdůvodnila svoje rozhodnutí porota s tím, že výsledkem nebyla jen zaplněná knihovna, ale i obrovský dosah na sociálních sítích, pokrytí zejména v regionálních médiích a dvě vydané knihy true crime příběhů kriminalisty Františka Müllera. „Milan Říský prokázal, že i zdánlivě neslučitelná témata, jako je knihovna a kriminální případy, lze propojit do atraktivního, ale seriózního a úspěšného projektu, který posiluje brand knihovny a zároveň přináší veřejnosti hodnotný obsah,“ uzavřeli hodnotitelé.

„Je pro mě obrovská čest získat takové ocenění, zvlášť v soutěži, kde se objevují velké agentury a společnosti s obřími rozpočty na kampaně. To, co děláme v knihovně s týmem čtyř lidí, je vlastně unikátní a bez skvělé spolupráce s kolegy by to nebylo možné,“ řekl Deníku Říský, jehož obzvlášť těší, že ocenění přišlo primárně za sérii #plzeňskézločiny, což je dle něj nejlepší projekt, na kterém kdy pracoval. „Stál mě obrovské množství času a energie, ale výsledek za to stál. Tato série nemá v České republice obdoby, což je dáno i tím, že jsme šli naprosto proti trendům v žánru true crime, kde dominují podcasty a dokumenty. My jsme však uspořádali offline akci v podobě přednášek a připravili k ní, myslím si, dobrou kampaň. Jako vynikající bonus k úspěchu jsou pak dvě vydané knihy kriminalisty Františka Müllera a propagace policejní práce,“ uzavřel.