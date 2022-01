„Tato kniha nese název „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“. Naleznete v ní krátké příběhy vypovídající o reálném životě lidí na území západní a centrální části Šumavy. Dočtete se o tom, co jim osud přichystal, co museli strpět, co obětovali, ale i jaké humorné příhody se jim kdy udály. Veselé i smutné příhody, které jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů folklóru nebo přímo od samotných Šumaváků, se vám brzy dostanou pod kůži. U některých se zaručeně pobavíte, u jiných vám ukápne slza,“ představila knihu autorka.