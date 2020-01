S velkými finančními problémy se potýká Program včasné péče Klubíčko v Plzni. Nabízí dětem s poruchami chování a opožděným vývojem, vyrůstajícím v socio-ekonomicky nevhodných podmínkách, předškolní vzdělání. Pokud projekt nezíská peníze, hrozí mu zánik.

Klubíčko v Plzni funguje již od roku 1998 a je závislé na financích z veřejných prostředků a nadací. Podle jeho koordinátorky Ivany Konášové potřebuje finance hlavně na provozní náklady. „Na měsíc potřebujeme zhruba 125 tisíc korun, ze kterých podstatná část putuje na platy pedagogů,“ upozornila koordinátorka.

Klubíčko tak shání prostředky, kde může. „Usilujeme o dotaci od třetího městského obvodu, zkusíme požádat o podporu kraj nebo o mimořádné dotace město Plzeň a městské části,“ doplnila Konášová s tím, že by byla obrovská škoda, kdyby projekt zanikl. „V kraji je tato služba jedinečná a je potřebna. Do běžné mateřinky se děti ze špatných podmínek často nemají šanci dostat. Jejich rodiče jsou v hmotné nouzi, žijí na ubytovnách. Jeden z rodičů často bývá ve výkonu trestu nebo závislý na návykových látkách. Dětem se nedostává lékařská péče,“ vysvětlila Konášová.

RODIČE SPOLUPRACUJÍ

To, že projekt pomáhá, potvrdila také učitelka z 81. mateřské školy Soňa Lišková. „Z Klubíčka k nám nastoupil předškolák a od začátku byl úplně bez problémů po sociální i po vědomostní stránce. Přestože zde máme větší kolektiv, na který nebyl z programu zvyklý, ihned se adaptoval a zapojil,“ popsala Lišková s tím, že také jeho rodina komunikuje a spolupracuje s učiteli.

„Péče v Klubíčku je přínosná a na dětech, které odtamtud přijdou, je znát každý den práce. Pokud by se zrušila, znamenalo by to pro mnohé děti velké mínus,“ uzavřela učitelka.

O osudu Klubíčka se rozhodne do tří měsíců. Na tu dobu je ještě finančně zabezpečeno.

Program Klubíčko

- pracuje s dětmi předškolního věku ohroženými nestabilní situací v rodině

- děti mají možnost jako v běžné mateřské škole pravidelně docházet do stabilního a podnětně bohatého prostředí, mohou si hrát, učit se základní návyky a předškolní dovednosti

- cílem je připravit rodiče a děti na vstup do mateřské a základní školy, snížit bariery sociální, praktické, psychické i dovednostní