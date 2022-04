„Zájem restaurovat středověký kodex byl pragmatický, protože to byla jedna z mála knih, která byla takto stará, cenná, a která nebyla digitalizována a zpřístupněna badatelům právě kvůli špatnému fyzickému stavu. My jsme se proto pokusili najít finance na jeho restaurování, protože pro nás byla celková částka příliš vysoká,“ sděluje Petra Jadlovská.

Zrestaurovat středověkou knihu byla pro restaurátory z Ateliéru Frank Praha velká výzva. „Restaurování je vlastně výzva vždy, protože nikdy dopředu nevíme, co dané materiály mají za sebou. Tady se jednalo o pergamen a s tím se jako soukromí restaurátoři moc často neshledáváme. My si této příležitosti velmi považujeme. S těmito materiály je zapotřebí zacházet velmi obezřetně. Než se rozhodneme pro jakýkoliv krok, tak musíme hodně přemýšlet a být velmi trpěliví,“ říká restaurátorka Jarmila Franková.

Ulovený medvěd, vypreparovaný vlk a nelegální střílení. Policie odhalila pytláky

Poškození středověkého kodexu bylo podle jejích slov velmi extrémní. „Takto zničený pergamen běžně není vidět. Pokud je totiž pergamen v dobrém prostředí, tak vydrží staletí i tisíciletí. Na rozdíl od papíru, který nevydrží tak dlouho. Tento pergamen musel někde utrpět velký zásah, ale nyní už nedokážeme rozklíčovat, kdy a proč. Je evidentní, že už při samotné převazbě pracovali lidé s materiálem, který poškozený byl,“ pokračuje.

Samotné restaurování trvalo několik měsíců. „Pracovali jsme postupně. Není možné dělat najednou na sto listech a navíc po každé zrestaurované části je potřeba, aby si kniha trochu odpočinula a zvykla na nový tvar. Poté jsme postupně vyndávali listy, upravovali je a zase vraceli. Je to precizní a jemná práce,“ vysvětluje restaurátorka.

K fotografování nás přivedla naše dcera, říká Josef Němeček

Pro narovnání pergamenu je zapotřebí kontrolovaná vlhkost. „Narovnáváme ho v klimatizované komoře. To je uzavřený prostor, kde můžeme regulovat vlhkost vyvíječem páry. Dále používáme měřák, abychom poznali, kolik je na místě procent vlhkosti. Dále zkoušíme, jestli materiál reaguje, povoluje, jestli je dostatečně zvlhčený a podobně,“ uvádí s tím, že kodex dávali dohromady s manželem, též restaurátorem a akademickým malířem Davidem Frankem. „S manželem máme společný ateliér. Já jsem restaurátorka, věnuji se papírovému materiálu. To znamená, že se soustřeďuji na knihy, grafiky a na vše, co má papírovou podložku. Manžel David je restaurátor obrazů a akademický malíř, takže jsme naši práci spojili dohromady s tím, že já jsem se starala o materii pergamenu, vazby, a manžel zajišťoval výtvarnou část,“ uzavírá Jarmila Franková.

Zvláštními hosty na prezentaci zrestaurovaného kodexu byli Peter Jamieson, předseda organizace The Friends of Czech Heritage, která se podílela na spolufinancování restaurování, a nový ředitel Územní památkové správy v Praze Petr Spejchal.