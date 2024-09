Desítky let obyvatelé Klatov čekali na to, až se postaví obchvat a nyní se mohou radovat již z první části, na kterou v pondělí vjela auta. „Podařilo se zprovoznit první etapu obchvatu. Stalo se tak se zhruba čtrnáctidenním zpožděním, než jsme předpokládali. V současné době máme zprovozněno 4,8 km komunikace od Štěpánovic až po silnici I/22 na Horažďovice. Nyní se bude pokračovat na dalších napojujících se komunikacích. Samotné dokončení obchvatu Klatov je stanoveno do 30. listopadu,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl, který zmínil i problémy, se kterými se na stavbě především zhotovitel potýkal, a to především v rámci některých mostů.

Řidiči se ještě i na prvním části obchvatu setkají s uzavírkami některých připojovaných komunikací. „Máme udělané tři okružní křižovatky. První u Štěpánovic je víceméně před dokončením, zhruba do 15. září dojde k propojení se severozápadním obchvatem Klatov, čili komunikace d průmyslové zóny. U druhé křižovatky u Čínova bychom do konce září chtěli zprovoznit zbývající komunikace. Třetí je na silnici I/22, kde se dnes ráno uzavřela Puškinova ulice zhruba na měsíc, jelikož tam měníme propustek. Od 1. října bude v provozu,“ doplnil informace ředitel ŘSD Správy Plzeň Miroslav Blabol.

Otevření první části obchvatu Klatov. | Video: Deník/Daniela Loudová

Ze zprovoznění obchvatu má radost starosta Klatov Rudolf Salvetr, který připomněl, že tato stavba byla plánovaná od 70. let minulého století. Uplynulo tak více než pět desítek let než se 2. září 2024 ráno otevřel. „Městu, kde je průjezd na hlavním průtahu okolo 14 až 15 tisíc aut denně, by to mělo přinést úlevu zejména v transitu nákladní dopravy a za to jsme velmi rádi. Město bylo na tuto akci připraveno a přidáváme k ní celou řadou doprovodných záležitostí jako jsou například přechod do okolní krajiny, který je hotov, ale ještě není napojen, ale také celou řadou cyklostezek. Chceme město při této stavbě propojit s okolními integrovanými obcemi. To, co považujeme v tuto chvíli za prioritu, je napojení směrem na Činov tak, aby se děti snáze dostávaly do školy,“ řekl starosta s tím, že obchvat přispěje nejen Klatovům, ale i turistům, kteří jezdí na Šumavu, jelikož už přivaděč od Plzně zkrátil cestu o několik minut a obchvat Klatov bude znamenat další zrychlení.

Postupem času by se mohlo ulevit díky obchvatu centru města ještě více. Centrální Plzeňská ulice by se měla po otevření obchvatu stát krajskou komunikací a město Klatovy jedná s Plzeňským krajem o možném předání této silnice pod jeho správu. „Jde o širokou čtyřproudou komunikaci, kterou bychom rádi časem uvedli do přívětivějšího stavu, nabízí se možnost vybudování řady parkovacích míst kousek od centra města,“ poznamenal starosta.

Radní Plzeňského kraje Pavel Strolený by byl rád, kdyby stavby v podobné směru pokračovaly i dále. Nejblíže je počátek výstavby obchvatu Přeštic, který ušetří další minuty při cestě do Plzně. „Aktuálně čekáme na podání nabídek, kde je termín do konce září. Poté bude následovat jejich vyhodnocení. Pokud se podaří vybrat zhotovitele a podepsat smlouvu, tak bychom teoreticky mohli stavbu zahájit do konce tohoto roku. Stavba by měla trvat dva a půl roku, je počítáno s rozpočtem zhruba 1,1 miliardy korun, ale očekáváme, že v rámci nabídek by se mohla cena snížit pod jednu miliardu. Myslíme, že o tuto stavbu díky její velikosti, bude velký zájem,“ uvedl k současné situaci generální ředitel ŘSD Mátl.

Studie je připravena také na obchvat Švihova, stejně tak na pokračování obchvatu Klatov směrem na Železnou Rudu.