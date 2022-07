Rozkvetlé záhony hrají různými barvami a tak si návštěvníci jistě přijdou na své. "Máme plně osázených patnáct záhonů, kde je zhruba padesát druhů klatovských karafiátů. Karafiáty máme nachystané pro zájemce i v květináčích na prodej. Novinku letos žádnou nemáme. Karafiát by sice nějaký vyšlechtěn byl, ale není zatím po kom ho pokřtít," řekl pěstitel karafiátů Jaroslav Nováček s tím, že karafiáty vykvetly akorát, ale ne vždy tomu tak bylo. "Někdy jsme si říkali, aby už to kvetlo na klatovskou pouť, a někdy aby to ještě kvetlo. Je to různé," poznamenal Nováček.