Bezmála třináct milionů bude stát rekonstrukce klatovské stálé divadelní scény, která už je v plném běhu. Jejím cílem je snížení energetické náročnosti budovy, zároveň se ale poměrně výrazně změní vnější podoba divadla.

Stálá divadelní scéna, která je zřizována Plzeňským krajem, už zhruba pět let plánovala ve spolupráci s městem Klatovy rozsáhlou rekonstrukci. Až letos to ale vyšlo. „Jde o zateplení, výměnu oken a novou fasádu. Ta bude připomínat původní, secesní. Já osobně mám velkou radost, že zmizí průčelí. Venkovní vzhled stálé divadelní scény se úplně změní, podle mého názoru se z ní stane dominanta pěší zóny v ulici Kpt. Jaroše,“ prozradila ředitelka divadla Simona Sýkorová. Dodala, že rekonstrukce, která začala 1. dubna, měla původně běžet za provozu. Ukázalo se ale, že by stavební práce a běžný provoz nešlo zkombinovat, a tak koronavirová pauza divadelníkům v tomto směru nahrála. Oprava divadla potrvá do konce září, polovina nákladů bude uhrazena z dotace.

Kromě velké rekonstrukce se v divadle rozběhla i malá, interní. „Na léto jsme měli my, coby divadlo, naplánovánu opravu jeviště, které už bylo ve špatném stavu. Nevypadalo hezky, nedalo se s klavírem přijet na okraj orchestřiště, protože by se propadl, a tak dále. Vzhledem k tomu, že se nemohlo hrát, jsme se do ní pustili počátkem května,“ uvedla Sýkorová.