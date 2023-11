Zabijačkové hody, teplá medovina či svařák, adventní trh a v klášterním kostele výstava betlémů. Návštěvníci, kteří v sobotu 25. listopadu vyrazili do klášterních prostor v Chotěšově na Slavnost slunovratu a 5. ročník zabijačkových hodů, měli na výběr z mnoha pozemských požitků.

Slavnost slunovratu a zabijačkové hody v klášteře v Chotěšově | Video: Deník/Monika Šavlová

Naladit se trochu do předvánoční atmosféry, ale také za vůní vařeného vepřového masa, lidé přicházeli do kláštera od dopoledne až do pozdního odpoledne. „Slavnosti slunovratu pořádá Místní akční skupina Radbuza a zabijačkové hody a turnaj v prší je v režii manželů Bednářových z Hospůdky ze dvorku,“ prozradil Deníku Filip Hrubý, správce klášterního areálu.

Návštěvníci si mohli nejen pochutnat na zabijačkových dobrotách, ale získat i představu, co vše předchází tomu, než jim na talíři přistane některá z hotových vepřových pochoutek. Zručný řezník předvedl porcování zabitého prasete a zpracování masa.

Že se pořádající Hospůdka ve dvorku v řemesle vyzná potvrdila Vladislava Pavlíková z Kvíčovic, která do areálu chotěšovského kláštera vyrazila s přáteli a manželem. „Je nás tu celá banda, přijeli jsme třemi auty. O hodech jsem se dozvěděla od sestry, tak jsme si udělali s kamarády a mužem výlet a jsme nadšeni. Já jsem si dala ovar a ten byl opravdu výborný. Jsme tu poprvé, ale pokud akce bude i příští rok, dorazíme určitě zase,“ neskrývala žena spokojenost.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Adventní řemeslný jarmark nabídl keramiku, svíčky, ručně šité či háčkované výrobky, nechyběly nejrůznější vánoční ozdoby a dekorace. Vzhledem k chladnému počasí byl téměř nepřetržitě v obležení stánek s medovinou, svařákem a dalšími teplými nápoji. Součástí akce byla rovněž tvořivá dílnička.

Vánoční atmosférou doslova dýchal klášterní kostel. Ten nabídl jedinečnou výstavu betlémů, které vyrobily děti z mateřinek a základních škol Stodska a Nýřanska. Návštěvníci mohli na hlasovacích kartičkách vyplnit tři nejzdařilejší. Jednoznačně originálním lze nazvat betlém vyrobený z plechovek a dalších kovových materiálů, který vyrobili žáci ZŠ Tlučná.

Před vstupem do samotného kostela zaujal příchozí ve vitríně umístěný betlém z perníku. Medový exponát zapůjčila na výstavu základní škola z Heřmanovy Huti. „Škola tento betlém dostala již v září darem od jedné moc šikovné perníkářky. Ředitel naší školy rozhodl, že by bylo škoda se o tak krásné dílo nepodělit s veřejností. Tak jsme ho zapůjčili sem na výstavu,“ prozradila Deníku Pavla Muzikářová, družinářka ZŠ Heřmanova Huť.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Vystaveným dílům vévodil historický betlém, jehož stáří se odhaduje kolem sto let. „Tohle unikátní dílo Spolku Klášter Chotěšov darovaly sestry řádu Navštívení Panny Marie,“ uvedl Miroslav Vápeník, dlouholetý člen spolku.