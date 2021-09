Na lochotínských loukách v údolní nivě řeky Mže byla alej Kilometrovka vyměřena okrašlovacím spolkem v roce 1892 a o rok později byla vysázena. Vzniklo tak dvouřadé stromořadí s výhledy do krajiny. Dnes je 1077 metrů dlouhá alej oblíbenou pěší i cyklistickou trasou.

Kilometrovka je pod drobnohledem již delší dobu právě proto, že dochází k zarůstání aleje i jejího ochranného pásma. Na mnoha místech a po obou stranách aleje dochází k postupnému vrůstání korun náletových dřevin do korun alejových stromů. Postupným zarůstáním se alej mění ve vysoký, hustý, neprůhledný porost dřevin. Ten je však nežádoucí. „Nejen z hlediska konkurenčních požadavků na světlo, vodu a živiny vůči stávajícím letitým stromům v aleji, ale zejména vůči nově vysazeným mladým stromům,“ vysvětlila Kamila Kindlová. Nedostatečná péče by pak pro památnou alej mohla být fatální.

Na základě získaných dat vznikl obsáhlý návrh pěstebních opatření jak v ochranném pásmu, tak i v samotné aleji, konkrétně jde o 170 metrů dlouhý úsek pod Lochotínským parkem, který neobklopují zahrádky. „Záměrem návrhu je regenerovat vybraný úsek odstraněním kompaktního porostu z ochranného pásma aleje a v průběhu tří etap v letech 2025 až 2035 postupně obměňovat provozně nebezpečné stromy novými výsadbami. Postupně by mělo být odstraněno až 20 stromů a současně nově vysazeno 42 alejových stromů,“ upřesnila Kamila Kindlová.

V takzvaném ochranném pásmu Kilometrovky budou odborníci pracovat už letos na podzim. Cílem je postupná regenerace a záchrana více než 130 let staré aleje.

