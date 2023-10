Kdo občas Kilometrovkou projde či projede na kole, ten ví, že je to jedno z nejhezčích míst v Plzni, ať už míří jen na procházku, či vyjížďku nebo na návštěvu zoologické zahrady. Aby to tak zůstalo i nadále, je nutné se postarat i o její regeneraci a zároveň bezpečnost jejích návštěvníků. Tak alespoň zdůvodňuje nynější práce v pásmu památné aleje město Plzeň.

Kilometrovka zarůstá a potřebuje obnovu. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Kilometrovka je pod drobnohledem již delší dobu právě proto, že dochází k jejímu zarůstání, ale také k zarůstání jejího ochranného pásma náletovými dřevinami a dalšími stromy. Pokud bychom se do obnovy nepustili, hrozil by tomuto vzácnému přírodnímu prvku rozpad,“ upozorňuje Aleš Tolar, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí. Podle něj se kvůli postupnému zarůstání nyní alej mění ve vysoký, hustý a neprůhledný porost.

„Tento stav je ovšem nežádoucí, a to nejen kvůli požadavkům na světlo, vodu a živiny vůči stávajícím letitým stromům v aleji, ale zejména vůči nově vysazeným mladým stromům. Nedostatek péče by pak pro památnou alej mohl být fatální,“ vysvětluje Kamila Kindlová ze Správy veřejného statku města Plzně.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Práce na Kilometrovce byly zahájeny už před dvěma lety a nyní vstoupily do druhé etapy. Projekt její obnovy se nyní týká úseku aleje dlouhého 340 metrů, na němž dochází k masivnímu zarůstání ochranného pásma. Po dokončení prací budou do volných míst této části aleje vysázeny duby, lípy a jasany. Hotovo by pak mělo být v roce 2035.

Stromy v Kilometrovce zasadili v roce 1893 členové okrašlovacího spolku a alej se původně jmenovala po předsedovi spolku Wýtvarova stezka. Pro Plzeňany je několik desítek let vyhledávanou pěší i cyklistickou trasou.