Dílo dramatika Neila Simona a skladatele Marvina Hamlische o svérázné dvojici, jejíž pracovní vztah se mění v milostný, uvede plzeňské Divadlo Pluto sídlícív OC Centrum na Doubravce dnes v předpremiéře. Premiéra je na programu ve středu 5. února.

Kamila Kikinčuková hraje textařku Soňu, Radek Zima hudebního skladatele Vernona.

„To víte, že mně dcera občas odsekávala, že někdy byla hubatá, ale to si nesmím nechat líbit,“ usmíval se při zkouškách Pavel Kikinčuk. „Ale má ke mně určitý respekt a pracuje se mi s ní dobře. A skvělá práce byla i s Radkem. Když víte, že se na lidi můžete spolehnout, jde to. Oba to jsou profíci,“ chválil.

„Táta to se mnou myslí dobře a chce mi pomoct,“ svěřila se Kamila. Prý ji nerozházelo ani to, když některou scénu musela opakovat třeba šestkrát. A také prozradila, že Soňa je jí blízká: „Je hodně trhlá a to mě baví, ale je taky pravda, že já bych se asi poprala s Leonem jinak – byla bych radikálnější.“