Jen zamčená mříž a prázdný prostor s holými zdmi za ní. Tak vypadá v těchto dnech bývalá provozovna rychlého občerstvení Sultan Kebab v Plzni v Kopeckého sadech.

Jen zamčená mříž je na bývalé provozovně rychlého občerstvení Sultan Kebab v Plzni, kde se dříve objevily protižidovské nápisy | Video: Deník/Pavel Bouda

Ta se dostala do centra pozornosti v říjnu tohoto roku, kdy její majitel, pětatřicetiletý Turek, vyvěsil u jejího vchodu protižidovské nápisy, na kterých kromě jiného stálo „Tito Židé jsou těmi, kdo chtějí zabít proroka Ježíše.“ To způsobilo mezi Plzeňany a především u zástupců plzeňské Židovské obce, oprávněné znepokojení. „Považuji to za závažné zjištění a určitě bych to nepodceňovala. Znepokojující je i to, že se nedaleko nachází Stará židovská synagoga,“ řekla tehdy Deníku plzeňská judaistka Věra Tydlitátová, která jako jedna z prvních na nápisy upozornila na svém účtu na sociální síti X.

Majitel podniku byl nejprve policií trestně stíhaný za přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, ale plzeňské státní zastupitelství jeho obvinění později zrušilo.

Nemocné dítě „léčil“ pervitinem, omámené pak znásilňoval. Odsedí si pět let

„V jednání obviněného, byť jde v dobovém kontextu o specifickou „výzdobu“ provozovny, nelze shledat ani za stíhaný trestný čin, ani jiný trestný čin podle trestního zákoníku,“ uvedla na webu náměstkyně okresního státního zástupce Ivana Hostašová. Podle dalšího jejího vyjádření byl majitel provozovny trestně stíhán výhradně pro výše uvedené umístění svých názorů v provozovně a jakýchkoliv jiných vyjádření jeho názorů se usnesení o zahájení trestního stíhání netýkalo.

„Zavření té provozovny vnímám příznivě, ale na druhé straně jsem zklamán z toho, že státní zastupitelství a český stát tím vlastně řekly, že se tak moc nestalo. Byla tu možnost se proti tomu jasně vymezit, ale nakonec to prý nebyl až tak velký prohřešek,“ řekl Deníku Jiří Löwy, předseda Židovské obce v Plzni.