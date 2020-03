Více o službě se dozvíte ZDE



Každé ráno zazvoní Dominicu Jačkovi telefon a spolu s koordinátorkou začne plánovat, kam ten den pojede. Dobrovolníka dělá poprvé v životě. Jak říká, této činnosti by se měl nyní ujmout každý, kdo může.

„Do centra Totem, které v současné situaci sdružuje všechny lidi, co chtějí pomoci osobám v nouzi, jsem přišel v úterý ráno jako údajně první dobrovolník. Zaregistroval jsem se a dostal první klientku. Když jsem k paní přijel, byla rozradostněná, že někoho vidí. Zapovídali jsme se a zjistili, že oba pocházíme z Chebu, byla to úžasná situace,“ říká šestadvacetiletý Jačka, který je doktorandem na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Klient si pro dobrovolníka vždy připraví seznam položek, které chce nakoupit, a finanční obnos, jejž vloží do obálky. Dobrovolník zajede pro nákup, předá ho klientovi a vrátí mu zbylé peníze. „Než jsem odešel nakoupit, paní mě poprosila, jestli nemám kontakt na její kamarádku z Chebu. Cestou jsem ho sehnal, udělal jsem tedy dva dobré skutky najednou a měl skvělý pocit. Paní byla moc milá, bylo vidět, že si chce povídat, že potřebuje nějaký kontakt a vlídné slovo,“ popisuje dále. Lokalitu, do které pojede, určují koordinátoři centra Totem. „Vždy se snaží najít někoho nedaleko vašeho bydliště. Za lidmi jezdím svým autem, benzín si hradím sám. Lidé z Totemu mi říkali, že by se mohli domluvit s městem, aby mi nějaké náklady za palivo proplatili, ale to je v tuto chvíli druhořadé,“ vysvětluje Jačka.

V Totemu evidují k dnešnímu dni téměř 200 dobrovolníků. „Od úterý nám volá zhruba 80 lidí denně, že potřebují s něčím pomoci. Mezi nejčastější požadavky patří nákup jídla a pití nebo také léků. V jednom případě šlo o takový atypický nákup, když chtěl pán zakoupit brikety na zatápění, ale jinak jde vesměs o nákup potravin,“ hodnotí za Totem Petra Bláhová.

Lidé v nouzi se do centra dovolají vytočením čísla 378 032 222. Dobrovolníci se mohou přihlásit přes e-mail: dobrovolnik@totemplzen.cz nebo na telefonním čísle: 736 489 755.