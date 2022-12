Malí i větší herci nastudovali pod vedením Terezy Weberové hned tři divadelní představení. Ti nemladší, tříletí a čtyřletí, bravurně zvládli oblíbenou pohádku Popelka. V hlavní roli excelovala Nikol Galdunová, Dorinku ztvárrnila Anna Horčicová a macechy se ujala Tereza Šotová. Prince a tatínka si zahrál, a to na výbornou, Alex Holovčák.

Mladší účinkující se se s rodiči ocitli v kouzelné Louskáčkově říši , v níž hlavní hrdinka Klárka v podání Karolíny Kuškové musela přemoct myší královnu a porazit kletbu. Louskáčka, prince a Kryštofa si zahrál Jakub Boháč a Tereza Šotová vystřídala hned tři herecká obsazení. Cukrlátkovou vílu, Bětku a Myší stráž. Barbora Kalinová se rodičům a návštěvníkům zaplněného sálu představila jako Sněhulka, kamarádka Klárky a Ohnivá víla.

Starší účinkující se ve svém představení přenesli do doby, kdy se odehrává občanská válka a sestry Meg Nela , Jo, Beth a Amy očekávají se steskem a napětím milovaného tatínka. V příběhu zazářily Nela Nováková, Daniela Macková, Radka Balounová, Dora Voláková , Ema Potužáková a další nadějné herečky. A nechyběl ani herec, veselý uličník, laskavý gentleman a profesor v podání Vojty Macha.

Dramatický kroužek ve středisku Radovánek byl založen v roce 2020 a děti se v divadle přímo vyžívají. Obdivují a hlavně bez jakéhokoliv napomínání poslouchají vedoucí Terezku Weberovou. Na každou zkoušku běží s nadšením a bez příkazů dodržují vše, co se mají naučit. Jeden nedostatek zde ale existuje: "Kluků máme nedostatek, proto budeme rádi za každého člena," vzkazují všichni těm chlapcům, kteří by jim s nastudováním dalších her chtěli pomoci.