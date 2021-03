/KOMENTÁŘ/ Na plzeňských Skvrňanech se minulý týden otevřelo velkokapacitní očkovací centrum (VOČM), kde se budou moci občané z Plzně a okolí nechat naočkovat proti onemocnění covid-19.

Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni-Skvrňanech. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Zatím funguje jen ve zkušebním provozu, do plného by mělo být uvedené začátkem dubna. Otevřené bude 12 hodin denně i o víkendech a za den by se v něm mělo naočkovat až 1200 lidí. Pokud se do očkování zapojí i praktičtí lékaři, denně by mohlo být naočkováno 8000 osob. Vše ale za předpokladu, že Plzeňský kraj získá dostatečné množství vakcín.