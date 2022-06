Volby do zastupitelstev obcí, městských obvodů a městských částí čekají letos Českou republiku ve dnech 23. a 24. září.

Do letošních komunálních voleb jdou v Plzni zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společně v rámci koalice SPOLU. Jejich lídrem je současný náměstek primátora David Šlouf (49). „Máme skvělé kandidátky a kandidáty jak za ODS, tak KDU-ČSL i TOP 09. A to jak na město, tak i na všechny obvody. Zvláštní poděkování patří mému kolegovi a kamarádovi Pavlovi Šindelářovi, primátorovi Plzně, který se rozhodl už dále nekandidovat do exekutivních funkcí ve vedení města Plzně, ale jsem moc rád, že aktivně podpoří naši kandidátku svojí přítomností,“ uvedl Šlouf na sociálních sítích.

Současný první náměstek primátora Roman Zarzycký (44) je lídrem kandidátky za ANO. „Věřím, že opět zvítězíme,“ řekl Zarzycký. Předvolební kampaň odstartuje ANO podle něj na přelomu srpna a září.

Novou tvář do boje o primátorský post posílá hnutí Starostové a nezávislí. Kandidátem na primátora je pětačtyřicetiletý Aleš Tolar, bývalý novinář, poslední čtyři roky starosta devátého městského obvodu Malesice. „Plzeňské politické poměry jsou bohužel už řadu let neměnné. Leccos negativního o tom, jak fungují, jsem mapoval už za doby svého novinářského působení a v posledních letech jsem se o mnohém utvrdil i jako starosta. Desítky let stejné strany a stejní lidé provázaní s podnikatelským a kmotrovským zákulisím. Nemíním se s tím smířit. Průvan v tomto prohnilém prostředí můžou udělat jen noví lidé. Proto jsem se rozhodl v letošních komunálních volbách usilovat za hnutí STAN o zvolení kromě Malesic i na plzeňskou radnici,“ uvedl Tolar.

Volební kandidátku ČSSD a nezávislých kandidátů povede v Plzni do voleb bývalý ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Sociální demokraté jdou do voleb pod názvem Plzeň v srdci.

Kandidátku Pirátů povede šéf zastupitelského klubu Pavel Bosák. Lídrem volební kandidátky KSČM je bývalý poslanec Jiří Valenta. Zcela novým politickým uskupením, které vstupuje do zářijových komunálních voleb, je Ta Pravá Plzeň. Jeho lídrem je manažer a podnikatel Pavel Šrámek. „Jde o čistě plzeňské uskupení, které není řízeno žádnou centrálou z Prahy nebo nějakou jinou osobou. Věřím, že Plzeňané toto ocení. Jedním z našich cílů je snížit uvolněné politické funkce na magistrátu na úroveň před rokem 2006, kdy byli pouze čtyři uvolnění náměstci a primátor. Snížením uměle vytvořených politických funkcí by se dalo ušetřit více než 260 milionů korun,“ sdělil Šrámek.

Od podzimu 2018 vládne na plzeňské radnici ODS a TOP 09, dále hnutí ANO a ČSSD.