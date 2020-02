I když tato plocha vznikne na nevyužívaném pozemku, narážejí radní na dva problémy, které výstavbu brzdí. „Nejprve jsme museli ubrat sedm parkovacích míst kvůli vedení vysokého napětí a teď čekáme na přeložku nízkého napětí, která musí předcházet stavbě parkoviště,“ sdělila starostka Kaznějova Eva Šimlová.

Druhým problémem jsou dosud nevyřešené námitky jednoho z majitelů pozemku, u kterého by mělo zmíněné parkoviště stát. „Je už vydané stavební povolení, které ještě nenabylo právní moci. Vzhledem k tomu, že město nechalo nad rámec povinností udělat hlukovou studii a máme souhlasné stanovisko hygieny ke stavbě, věřím, že se stavba v letošním roce uskuteční,“ uvedla starostka. Vybrané místo je jediný pozemek, na kterém je možné parkoviště vybudovat. „Pokud všechno půjde hladce, vyřeší se námitky a dojde k přeložce elektrického vedení, mohly by práce začít už koncem léta,“ dodala Šimlová. Pro uskutečnění stavby bude muset Kaznějov sáhnout do rozpočtu pro téměř deset milionů korun.