Kaznějov se nakonec rozhodl pro finančně nákladné řešení, nicméně pro město přínosné – vzniklo zde 28 bytových jednotek za 37,3 milionu korun bez DPH.

„Přestavba budovy na byty je podle mého názoru nejlepším řešením. Díky ní se přispělo ke zmírnění nedostatku bytů v našem městě. Pro Kaznějov jde opravdu o velkou investici, ale počítáme s tím, že vložené prostředky se budou postupně vracet formou nájmů zpět do rozpočtu,“ uvádí starostka Eva Šimlová. „Konkrétně jde o osmadvacet bytových jednotek s rozlohou do šedesáti metrů čtverečních – 15 bytů s dispozicí 2+kk a 13 garsoniér,“ hodnotí Šimlová. Nájemníci nově zrekonstruovaného domu z 50. let minulého století se do bytů nastěhují začátkem prosince. „Zájem byl obrovský, byty jsme měli hned obsazené. Ve chvíli, kdy jsme začali objekt přestavovat, se nám ve velkém navýšily počty žádostí. Bylo jich více než 70, a bytů bohužel jen 28, takže jsme nemohli uspokojit všechny zájemce,“ říká dále.

Kaznějovská budova byla od začátku 90. let v majetku města. Dům byl poté na nějakou dobu v soukromém vlastnictví, město ho však získalo zpět. Původně Kaznějov zamýšlel využít budovu opět na kulturu, ale kvůli očekávaným příliš vysokým nákladům na provoz přistoupil k výstavbě bytů.

Současným úkolem města na severu Plzeňska je zamezit odchodu mladých. „Nemáme žádné volné pozemky na stavbu rodinných domů a lidé stavějí v okolních obcích. To bychom rádi změnili,“ uvedla už dříve Šimlová.