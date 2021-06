Je vyhledávaným cílem řady Plzeňanů a návštěvníků krajské metropole, kteří se tu za běžné situace mohli kochat pohledem na krásné secesní prostory, zatímco si pochutnávali na výběrové kávě. Oblíbená kavárna v Měšťanské besedě je však dnes opuštěná. Posledního provozovatele položila situace spojená s pandemií koronaviru a uzavřením všech gastro provozů.

„S provozovatelem kavárny jsme ukončili spolupráci ke konci minulého roku,“ řekl Deníku Ivan Jáchim, ředitel společnosti Měšťanská beseda Plzeň s.r.o., která je provozovatelem celého objektu.

Společnost se podle něj bude snažit o co nejrychlejší znovuotevření kavárny. „Spolu s městem budeme společně řešit, jak to bude s kavárnou dál. V současné době hledáme nového provozovatele. Kavárnu chceme každopádně otevřít co nejdřív to půjde,“ uvedl dále Jáchim.

Fakt, že kavárna v unikátních prostorech zůstává zavřená, vadí i vedení města, které je vlastníkem budovy. „Velmi mě to mrzí, zvlášť když se provoz Besedy začíná postupně obnovovat. V nedávné době navíc prošel celý objekt rozsáhlou rekonstrukcí,“ řekl primátor Plzně Martin Baxa. „Nového nájemce bychom rádi měli už od podzimu. Jsme si vědomi, že to nebude úplně jednoduché, nicméně tu ambici máme,“ dodal Baxa.

Kvůli koronakrizi musela Beseda zrušit nebo přesunout stovky naplánovaných akcí. Vůbec poprvé tento rok se návštěvníkům otevřela minulý týden. „Během koronaviru jsme přišli o všechny plesy, zrušili jsme jich kolem padesáti, včetně maturitních. Jsou akce, které byly zrušené bez náhrady. Pak jsou ty, které jsme přesunuli. Je pravdou, že před sebou tlačíme spoustu několikrát překládaných akcí. Všichni se modlíme, aby už tato nelehká doba skončila, kulturní akce se mohly opět konat a situace se alespoň trochu vrátila do doby před vypuknutím pandemie. Veškeré akce se rozjíždějí opravdu pomalu,“ zhodnotil Jáchim s tím, že je škoda, že se prostory Besedy lidem otevírají až v půlce roku, tedy na konci hlavní sezony.

„Kulturu spouštíme vlastně až ve chvíli, kdy de facto skončila hlavní sezona. Když půjde všechno tak, jak má, nová se rozeběhne na přelomu srpna a září,“ uzavřel Jáchim.