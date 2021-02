Dominanta Plzně, katedrála sv. Bartoloměje, se po náročné revitalizaci návštěvníkům znovu otevře v červnu letošního roku. Po kompletních úpravách bude nově přístupná i půdní expozice nad katedrálou. Na opravy katedrály měla vliv i koronavirová opatření, architekt Jan Trčka ale věří, že se otevření v červnu stihne. „Všichni se intenzivně snažíme, aby byl dopad co nejmenší,“ říká.

V katedrále se opravuje celý interiér včetně veškerého vybavení, jako jsou oltáře, lavice, obrazy a ostatní výzdoby. „Návštěvníci se mohou těšit na několik skromných, ale důležitých zlepšení. Nově zde bude toaleta pro návštěvníky bohoslužeb, nová zpovědnice a návštěvní okruh v podkroví katedrály. Možnost prohlídky katedrálního podkroví se rozšíří o vyhlídkovou plošinu, kam bude možné v menším počtu osob vyjít. A poslední novinkou bude expozice o vývoji katedrály, kde budou vystaveny například zbytky zvonů z minulého století,“ vypráví dále architekt s tím, že v současné době se dokončují opravy oltářů a vybavení.

„Postupně se do katedrály začnou dovážet lavice, jednotlivé obrazy a varhany,“ uvádí Trčka. Katedrála je v současnosti zavřená. Vzhledem k probíhajícím pracím do ní podle architekta nyní bohužel není možné pustit návštěvníky. Přístup mají lidé pouze na věž, které se rekonstrukce dotkla minimálně. Zbytek katedrály by podle Trčky nebyl pro návštěvníky bezpečný.

Kompletní rekonstrukce katedrály byla vyčíslena na 110 milionů korun. „Část hradí Evropská unie a část farnost katedrály. Další prostředky jsme získali z darů Plzeňanů a plzeňských firem, již po tři roky například přispívá významnými částkami plzeňský pivovar prostřednictvím programu Prazdroj lidem,“ říká Trčka.

„Velmi si vážím všech, kteří podpořili rekonstrukci katedrály sv. Bartoloměje, aby se opět mohla zaskvět ve své kráse jako místo modlitby i uměleckého mistrovství. Těší mě, že kompletní oprava zahrnuje i renovace maleb či oltářů a že mohla vzniknout zcela nová podkrovní expozice, díky které bude návštěva katedrály ještě zajímavější,“ dodává plzeňský biskup Tomáš Holub.