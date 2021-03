Plzeňská kašna Velbloud se dočká opravy, v kamenné nádobě jsou totiž praskliny

Kašna Velbloud na plzeňském náměstí Republiky, v jejíž žulové nádobě na vodu se loni na jaře objevily velké praskliny, se dočká opravy. Odborná firma do ní umístí olověnou vanu, která zamezí průsakům vody nejen současnými trhlinami, ale i těmi, které případně vzniknou v budoucnu. Oprava by měla být dokončena do konce března.

Oprava kašny by měla být dokončena do konce března. | Foto: MMP

„Trhliny v kamenné nádobě jsme zjistili loni na jaře. Po důkladném prozkoumání odborníci doporučili nainstalovat do ní olověnou vanu. V současné době byla provedena demontáž krytů, vnitřního vybavení nádoby a instalace mobilního oplocení k vymezení pracovního prostoru," uvedla Ilona Pelíšková ze Správy veřejného statku města Plzně, která má kašnu na starosti. Kašna Velbloud je jednou ze tří pozlacených kašen na plzeňském náměstí Republiky, které byly spuštěny 29. července 2010. Další dvě nesou název Chrtice a Anděl. Autorem děl, jejichž tvary a názvy vycházejí z atributů městského znaku Plzně, je architekt Ondřeje Císler. V provozu jsou každoročně od 1. května do 1. listopadu. Na jaře jejich spuštění předchází kontrola a případné opravy. Loni se u kašny Velbloud objevily ve dně kamenné nádoby hluboké praskliny, kterými unikala voda na chodník a dostávala se do elektrických rozvodů. Bylo rozhodnuto o opravě formou vsazení olověné vany do kamenné nádoby.