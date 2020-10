Více než dva miliony korun bude stát oprava radnice v Kasejovicích na jižním Plzeňsku, kterou tamní radní chystají na jaro příštího roku.

Podle smlouvy se zhotovitelem akce by měla být rekonstrukce dokončena v červenci. „Tato akce bude náročná, už jen z toho důvodu, že nesmíme přerušit provoz radnice,“ uvedla starostka Kasejovic Marie Čápová. Podle jejích slov bude rovněž náročná oprava oken budovy. „Ta se bude skládat z výměny vnitřních částí oken a z repasování těch stávajících vnějších. Naše radnice je totiž v památkové zóně, a proto musí její vzhled odpovídat předpisům památkářů,“ sdělila starostka. Kromě opravy oken jsou naplánované i nové rozvody elektrického vedení, stejně tak nový rozvod počítačové sítě, zateplení půdních prostor a nové podlahy v budově. „Do budoucna ještě uvažujeme o změně vytápění, chceme přejít na plyn. Ovšem to nebude předmětem této akce, ale spíše plánů do příštích let,“ podotkla Čápová. Dodala rovněž, že z celkové částky více než dvou milionů dostalo město dotaci ve výši necelého milionu a půl z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj.