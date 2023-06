Víte, že známé plzeňské Pivovarské muzeum sídlí v bývalé Tázlerově pivnici? A že díky tomu má muzeum i svá sklepení, ve kterých pivo ve velkých sudech dozrávalo? Kdysi původně gotický a později renesančně přestavěný dům dnes nabízí na svých prohlídkových trasách spoustu zajímavých zážitků. A Plzeňská muzejní noc byla příležitostí, kdy se všechny zážitky ještě umocnily.

Plzeňská muzejní noc v Pivovarském muzeu | Video: Deník/Pavel Bouda

Nevšední pohled nabízely osvětlené muzejní hradby a dvorek, své pivovarské dovednosti si mohli vyzkoušet zvídaví návštěvníci při stavbě pivního soudku nebo v chůzi v těžkých ledařských botách. Nebylo divu, že všechny časy prohlídek byly rychle vyprodané. „Jako třešničku na dortu jsme mimořádně pro návštěvníky Muzejní noci připravili i zajímavou výstavu o kartách, protože ty jsou nedílnou součástí pivní kultury v České republice a samozřejmě také ochutnávku našeho piva,“ říká Pavel Kopáček, vedoucí tras v Pivovarském muzeu a Plzeňském historickém podzemí.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Kdo prošel celou trasu se zastávkami v jednotlivých expozicích, mohl se dozvědět, jakému prostoru se říkalo „valečka“ nebo „hvozd“. „Naším unikátem je polarograf profesora Heyrovského, za který získal Nobelovu cenu. Tento přístroj používal Plzeňský Prazdroj pro určování a zachovávání kvality vody,“ upozorňuje na vzácný exponát muzea Pavel Kopáček. Už během prohlídky několik návštěvníků neodolalo a zasedlo ke karbanickému stolu.

Závěr už ale patřil slibované ochutnávce piva, protože vstupenka obsahovala i poukaz na třetinku Plzeňského Prazdroje. „Pivo je skvělé, ale jsem tu vlastně náhodou. Přijeli jsme do Plzně se zájezdem až ze severní Moravy a o Muzejní noci jsme se dozvěděli až tady. Prohlídka byla moc pěkná a zajímavá, určitě půjdeme ještě do pivovaru a do vaší krásné katedrály,“ oznamuje osmapadesátiletá Marie z Kopřivnice.

Naopak manželé Lenka a Petr přišli na prohlídku muzea v rámci Muzejní noc cíleně. „Je to úžasná akce, určitě přijdeme i za rok. Doporučíme to i známým, takže s nimi přijdeme možná i dříve,“ slibují oba.