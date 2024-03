Zdroj: Deník/Veronika Krátká

I když to vypadá na první pohled jednoduše, je to práce náročná na fyzičku a postřeh. „Je to zápřah pro celé tělo. Stříhám v předklonu, záda i nohy dostávají zabrat. V jedné ruce držím strojek, druhou přidržuji kůži, abych ovci nestřihl. Tohle jsou ovce vřesové, není to masné plemeno, ty váží do 50 kilo, ale u masných plemen někdy berani váží až 150 kilo a musím je udržet. Žádné pomocníky na to nemám,“ vysvětluje Karel Švarc. Čtyři desítky ovcí, které ostříhal za dopoledne ve Vochově je pro něj běžný standard. „Někdy je to sto ovcí za osm hodin, ale můj rekord je 211 kusů za den,“ dodává.

Pro Karla Švarce je stříhání ovcí zaměstnáním na plný úvazek. Z Babiny u Plas vyjíždí už 20 let za zákazníky po celé republice. „Vyučil jsem se bačou v Nečtinech, tam bylo učiliště zaměřené právě na chov ovcí. Největší nápor nastává, když se oteplí, svítí slunce, ovečkám je horko a všichni chtějí najednou stříhat. Jsou plemena, která se musí zbavit vlny dvakrát ročně, ale většinou se ovce stříhají jednou za rok.“

I když Karel Švarc běžně stříhá elektrickým strojkem, na světových šampionátech je jeho disciplínou ruční stříhání, ke kterému jsou potřeba speciální nůžky. Porota hodnotí rychlost i přesnost stříhu. Loni se mistrovství světa konalo ve Skotsku. „Oproti předchozímu jsem si polepšil o deset míst, skončil jsem čtrnáctý z třiceti účastníků, vítězem byl Velšan. Největší velmocí v tomto oboru je ale Nový Zéland. Tam se bude mistrovství světa konat v roce 2026. Pokud mi to zdraví a další okolnosti dovolí, určitě bych se rád zúčastnil,“ prozrazuje své přání Karel Švarc.

Na posledním šampionátu ručně ostříhal tři ovce za necelých 11 minut. „Světový rekord je při ručním stříhání 2,5 minuty na ovci, účastníci, kteří soutěží ve strojním stříhání to dokáží za necelou minutu. Mám ještě co dohánět, ale snažím se,“ uzavírá střihač.