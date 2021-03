Na území Plzně je kolem 450 osob bez přístřeší, vyšší počet covid pozitivních mezi nimi se očekává i proto, že se chystá plošné testování těchto osob i v souvislosti s prokázaným záchytem britské mutace nového koronaviru v kraji.

„Objekt pro umístění lidí bez domova do karantény či izolace ve Školní ulici s kapacitou 16 lůžek byl připravován vloni na základě údajů spojených s původní variantou SARS CoV-2. Poté, co se do ČR dostala britská mutace, museli jsme tuto strategii přehodnotit. A to hlavně na základě nových skutečností, které se ukázaly při testováni lidí bez domova v jiných městech, kdy třeba v Karlových Varech bylo ze 70 testovaných 30 pozitivních. Při vědomí toho, kolik lidí bez domova v Plzni žije, a po diskuzi s klíčovými aktéry z řad neziskových organizací jsme se rozhodli pro tuto novou variantu,“ vysvětlil primátor Martin Baxa.

Ten nastavením nové strategie a řešením situace pověřil radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem Davida Šloufa. Podle Šloufa bude v Domově svatého Františka ve Wenzigově ulici, který provozuje Městská charita Plzeň, pro karanténu a izolaci osob bez přístřeší maximálně 33 lůžek (v závislosti na aktuální epidemické situaci). Služby nízkoprahového centra a noclehárny, jež Domov sv. Františka běžně poskytuje, se dočasně přesunou do areálu DEPO2015.

„Druhým místem pro karanténu covid pozitivních osob bez přístřeší bude městská ubytovna v Plachého ulici 52. V řádu dnů tam zatím připravíme 14 míst ve dvoulůžkových pokojích, dle potřeby budeme přidávat další,“ doplnil Šlouf. Podle jeho slov je toto nejrychlejší, nejschůdnější a nejefektivnější řešení. Ubytovna je určena k rekonstrukci, pro covid pozitivní budou vyhrazena dvě její horní patra. Správcem objektu je městská společnost Obytná zóna Sylván.

V objektu Plachého 52 bude zajištěna non-stop služba městské policie. Pokud někdo v rozporu s nařízenou izolací opustí karanténní zařízení, strážníci okamžitě uvědomí státní policii. Předčasným opuštěním zařízení se daná osoba vystavuje možnosti trestního stíhání.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše je nově navržené řešení města systémové a smysluplné.

„Z praxe z ostatních měst ČR, ale i z testování v objektu Domova svatého Františka je zřejmé, že covid pozitivita u osob bez přístřeší může být značná. Proto je i v Plzni žádoucí provádět testování této skupiny a mít logicky zajištěnu dostatečnou kapacitu pro karanténu,“ uvedl Bartoš. Důležitým partnerem města jsou také neziskové organizace, jež se ujmou zajištění služeb nízkoprahového centra a noclehárny v areálu DEPO2015 i centra v Plachého ulici. „Otestovat lidi bez domova je důležité nejen z pohledu včasné pomoci pro ně samotné, ale také kvůli ochraně zdraví ostatních lidí. Logicky lidé bez domova nemají prostor, kde by se mohli uzdravit, zvyšuje se tak riziko šíření nákazy. Karanténní prostor i depo budou personálně zajišťovat profesionálové plzeňských neziskových organizací a také studenti VOŠ Plzeň,“ uvedla Michaela Stehlíková, ředitelka společnosti Tady a teď, která je klíčovým partnerem města.