Šířící se nákaza koronaviru v Evropě ale zkomplikovala práci i klatovským rybářům, kvůli malému odbytu do zahraničí byli nuceni některé ryby vracet zpět do rybníků.

„Letos nám trošku nahrálo počasí, takže jsme mohli začít o dva týdny dříve. Snažili jsme se rybníky vypouštět tak, abychom jeli v soustavě a chytali jsme vodu z horních rybníků. Začali jsme počátkem března a končíme teď ve čtvrtek 9. dubna,“ informoval ředitel společnosti Václav Voráček. Doplnil, že výlovy se konaly na zhruba padesátce rybníků. Ve většině případů ale šlo o plůdky a násady, které rybáři přendají do jiných rybníků. „Co se týče tržní ryby, tak je v pořádku, zdravá. Vzhledem k situaci, která panuje, jsme ale některé ryby vracely do rybníka. A něco máme na sádkách. Export je totiž mnohem nižší než v předchozích letech. Jak to bude s domácím trhem, uvidíme po Velikonocích,“ uzavřel Voráček.