Kapři z Drahotínského rybníka a stromečky z městských lesů budou před Vánoci v prodeji na sádkách u plzeňského rybníku Košináře. Při výlovu rybáři vylovili rekordní počet ryb.

Výlov Drahotínského rybníka | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Naši rybáři vylovili letos z Drahotínského rybníka přibližně 20 tun ryb, do prodeje jdou jen větší ryby – tedy přibližně polovina. Nejvíce bylo kaprů (5 tun) a amurů (1,2 tuny). Ostatní ryby, hlavně ty dravé, jako jsou třeba štiky, vracejí plzeňští městští rybníkáři do rybníka. Asi 11 tun vylovených ryb, které jsou menší, se vrátí jako násada zpět do vod Drahotínského rybníka, ale i dalších rybníků Bolevecké rybniční soustavy. To se týká hlavně kaprů s váhou do 2,3 kilogramu,“ uvedl Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně.