„Své poslání vnímám hlavně jako službu „naslouchajícího ucha“, a to pro pacienty i pro jejich příbuzné i pro personál, kterému bych ráda poděkovala za milé přijetí. Mohu darovat úsměv a lidskou blízkost, podpořit vědomí důstojnosti každého člověka, a pokud o to kdokoli projeví zájem, mohu nabídnout i modlitbu, četbu z bible nebo zprostředkovat návštěvu kněze,“ říká nová nemocniční kaplanka, která rozšířila nemocniční tým v září a službu v nemocnici má dva dny v týdnu. Mimo to pracuje ve farní kanceláři, v kostele při bohoslužbách hraje na varhany a vyučuje náboženství na základních školách.