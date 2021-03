Deník na návštěvěZdroj: Deník

V prostorách 91. mateřské školy v Jesenické ulici v Plzni na Lochotíně vzniknou dvě zcela nové třídy, čímž se zásadně rozšíří její dosavadní kapacita. Nové podoby nabude také kuchyně, ale i sociální zařízení, které mají svá nejlepší léta za sebou. V průběhu letních měsíců proběhne rekonstrukce kuchyně včetně přilehlých prostor, jelikož dosavadní stavební řešení stávající kuchyně je původní z 80. let minulého století, je tedy velmi zastaralé a částečně i nevyhovující. „Spravujeme osm objektů mateřských škol, které byly z velké části vybudovány před rokem 89, proto průběžně investujeme do jejich obnovy tak, aby byl pobyt ve školce pro děti co nejpříjemnější,“ uvedla místostarostka prvního obvodu Ilona Jehličková. Vzduchotechnika je téměř nefunkční a i elektroinstalace je ve špatném stavu. Nevhodné je rovněž dispoziční řešení kuchyně. V rámci plánovaných úprav proběhne i rekonstrukce sociálních zařízení pro personál v pavilonech mateřinky.