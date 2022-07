Těžbou ale Fitzovo podnikání neskončilo a už po čtyřech letech zahájil v Horní Bříze keramickou výrobu. Továrna vyrostla u železničního nádraží nedaleko od vesnice. „Zajímavostí je, že dodnes je nádraží vydlážděné původní Fitzovou dlažbou z roku 1898. Dlažba tohoto typu se ještě do nedávné rekonstrukce nacházela také v budově plzeňského hlavního nádraží. Nyní ji lidé mohou vidět ještě v budově nádraží na Jižním předměstí v Plzni,“ řekl Deníku průvodce Václav Moulis. Dodal, že podnikatel Fitz v pozdějším věku založil akciovou společnost, kterou vedla Živnostenská banka až do znárodnění v roce 1945. Společnost se jmenovala Západočeské kaolinové šamotové závody Horní Bříza. Fitz zemřel v roce 1906. „V muzeu je k vidění mapa rozvoje společnosti. Je na ní vyznačeno, kde všude firma skupovala akcie a vznikaly tak koncernové závody,“ popsal Václav Moulis.

Zajímavostí je rovněž vystavená obkladačka Simplonka odolná proti mrazu. „Tohoto typu dlaždic se v první etapě vyrobilo přes 7600 metrů čtverečních pro tunely mezi Rakouskem a Itálií a mezi Švýcarskem a Itálií. Poté dodávali i na další,“ vyjmenoval průvodce.

Dalším unikátním výrobkem firmy byla mozaika, kterou jsou dodnes obloženy některé bazény nebo budovy z třicátých let. Velikým hitem byly také mrazuvzdorné venkovní obklady značky Alid, které jsou k vidění například v Plzni na Belánce. Podnik proslavila také kachlová kamna a krby. Roku 1950 vznikly Západočeské keramické závody a samostatné kaolinové závody. Rozdělení se ale neosvědčilo a na konci padesátých let byly oba národní podniky zase sloučeny. Postupně se zavedla mechanizace a automatizace a produkce rostla. Běžný spotřebitel to však nijak nepoznal, protože obkládačky se vyvážely do celého světa, na domácím trhu však chyběly. A to až do roku 1989, kdy se z národního podniku stal státní, ten byl záhy zprivatizován a privatizační fondy ho řídily až do roku 1998.

Součástí expozice jsou rovněž repliky starých nádob a jejich úlomků, náušnic a dalších předmětů nalezených v Horní Bříze a jejím okolí. „Jsou to předměty z doby kamenné až po středověk,“ poznamenal Václav Moulis. Originály jsou uložené v Západočeském muzeu v Plzni. „V nedalekém Žilově byla ve 2. polovině 19. století paleontology nalezena zkamenělá Žilská ryba, která je uložena v muzeu v Praze, a my usilujeme o to, aby nám ji v příští sezoně vypůjčili,“ informoval.

Muzeum je otevřené každou neděli od 10:00 do 14:00 hodin, jindy po předchozí domluvě.