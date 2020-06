Jedním z květnových zásahů byla záchrana mláďat puštíka obecného, která našel manželský pár u paty starého dubu na naučné stezce u zámku Kozel. „Mláďata z hnízda vypadla, nebo byla vyplašena,“ poznamenal Karel Makoň ze záchranné stanice.

Do akce na jejich vrácení zpět do hnízda se zapojila i veřejnost. „V momentě, kdy jsme chtěli mláďata vrátit zpět, přišla po turistické trase skupina několika rodin z Prahy a všichni se začali zajímat, co děláme a oč jde. Slovo dalo slovo, ochotně nám pomohli postavit žebřík, po kterém horolezec Petr Plašil hbitě vylezl. Překontroloval hnízdní dutinu, my na zemi obě mláďata okroužkovali a pak byla vrácena do hnízda,“ dodal Makoň.