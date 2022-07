Snižování hladiny Velkého boleveckého rybníka, který je častým cílem Plzeňanů hlavně v létě, je často diskutováno i mezi občany. „Zda hladina stoupá, či klesá a o kolik lze nyní lehce zjistit pohledem na vodočetnou lať instalovanou u hráze Boleváku nedaleko budovy Rybárny. Normální výše hladiny je na tyči vyznačena, červená a bílá pole se střídají po deseti centimetrech. Ti, co chodí k Boleváku pravidelně, tak mohou sledovat pohyb hladiny dlouhodobě, a to i později, až začneme do Boleváku pouštět přečištěnou vodu z Berounky,“ řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.