Vláda nouzový stav vyhlásila do konce února. Kromě vrácení úředních hodin do běžného režimu se nic nemění. Obchody, služby a sportoviště zůstávají uzavřené.

Zavřené obchody v obchodním centru Plaza v Plzni. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Až do nedělního večera čekali podnikatelé na rozhodnutí vlády, která během víkendu jednala s hejtmany o vyhlášení nouzového stavu. Pokud by o něj hejtmani nepožádali, mohly by se od pondělí otevřít všechny obchody a také služby. Vláda se nakonec s hejtmany dohodla, nouzový stav vyhlásila do konce února a pravidla pro obchodníky a poskytovatele služeb se tak nezměnila.